Die Aktie von Infineon (WKN: 623100) befindet sich wieder im Rückwärtsgang, am Dienstag verliert sie -2% und steht aktuell bei rund 33 €. Auf Jahressicht betrachtet bewegt sich der Kurs seitwärts in einer Range von 28 bis 40 €. Je nach Nachrichtenlage sind die Ausschläge sehr groß. Setzt sich diese Seitwärtsbewegung weiterhin fort? Infineon optimiert Strommanagement KI ist in aller Munde und beflügelt seit Jahresbeginn die Halbleiterwerte Nvidia, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...