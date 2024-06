In einem Call mit dem Management von HWK 1365 SE (HWK) haben die Analysten von mwb research wesentliche Planungsprämissen aktualisiert. Insbesondere die Steuerquote wird voraussichtlich niedriger ausfallen als bisher durch die Analysten angenommen. Nach Adjustierung des Modells kommen die Experten zu einem neuen Kursziel von EUR 86,50 (alt: EUR 80,00) und empfehlen weiterhin KAUFEN. Zur Erinnerung: HWK ist der Weltmarktführer für große Kalanderwalzen, einem High Tech-Produkt, das für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich ist. Mit einem Marktanteil von 80% in dieser Nische beliefert das Unternehmen führende Papiermaschinenhersteller und profitiert von Wachstumstreibern wie dem zunehmenden Einsatz von beschichtetem Karton und Faltschachteln sowie dem Ausbau des Servicegeschäfts und der Diversifizierung in die Lebensmittelindustrie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HWK%201365%20SE





