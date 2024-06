Goldman Sachs hat die Comcast Corporation (Symbol: CMCSA) am Dienstag mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $44,00 abgedeckt. Die Analyse legt dar, dass der Kabelbreitbandführer trotz Wettbewerbsdrucks durch Anbieter von festem drahtlosen Zugang (FWA) und einem voraussichtlich gedämpften Kundenwachstum, mehrere positive Faktoren für Wachstum vorweisen kann. Diese beinhalten einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) durch erhöhten Datenverbrauch in Haushalten und die Expansion in Geschäftskundendienste und internationaler Konnektivität. Ferner weist der Bericht auf die Stärkung des mobilen MVNO-Dienstes des Unternehmens hin, welcher qualitativ mit Konkurrenten mithält und kostengünstig angeboten wird.

Comcast Business hat vor Kurzem für die Gewinnung neuer Geschäftskunden ein "5-Jahres-Preisgarantie"-Event für qualifizierte Business Internet- und Cybersicherheitskunden ins Leben gerufen. Diese variiert zwischen $38,48 und signalisiert keinen deutlichen Schwung vom Preis des vorherigen Handelstages. Obschon ein Gewinn von 0,67% des Dow gemeldet wurde, verzeichnete der technologiezentrische Nasdaq einen Rückgang um 1,09%. In Folge einer Abstufung durch Seaport Global Securities bedingt durch den Einfluss der Breitbandabonnenten Trends auf die Anlegerstimmung, verbleiben jedoch Herausforderungen für Comcasts Wachstumspotenzial. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Comcast ein bedeutender Akteur in der Medienbranche, mit einer soliden Umsatzentwicklung und einer stetigen Dividendenpolitik, was langfristig auch in einem wettbewerbsintensiven Umfeld die Anleger beeindrucken könnte.

