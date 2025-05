Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip meldete heute die Stärkung ihrer Partnerschaft mit Oracle, die Unternehmen und Marken weltweit dialogorientierte Erlebnisse bringen soll. Durch die neue Integration erhalten die Kunden und Partner von Infobip und Oracle Zugang zu den Omnichannel-Services von Infobip per Oracle Integration.

Die Kunden erwarten heute verstärkt eine Omnichannel-Kommunikation, doch die Integration und Verwaltung neuer Kanäle kann mit großem Zeitaufwand verbunden sein, da hierfür komplexe Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Organisationsprozesse erforderlich sind. Der neue Omnichannel-Messaging-Adapter von Infobip für Oracle Integration bewältigt diese Herausforderung, indem er Unternehmen aller Art in die Lage versetzt, mit Omnichannel-Messaging-Kanälen unter Einbeziehung von Oracle- und Drittanbieter-Lösungen, darunter WhatsApp und RCS, zu arbeiten und diese zu verwalten. Die Lösung kann in kurzer Zeit bereitgestellt werden, was die Markteinführung beschleunigt.

Darüber hinaus hat Infobip einen vorkonfigurierten Anwendungsfall oder Accelerator für die Oracle-Contact-Center-Lösung Oracle B2C Service bereitgestellt. Bei diesem Accelerator handelt es sich um eine flexible Lösung, die es Verbrauchern ermöglicht, mit dem Support-Team eines Unternehmens per SMS und WhatsApp Kontakt aufzunehmen und so eine gestraffte Zwei-Wege-Kommunikationsverbindung aufzubauen. Sowohl der Omnichannel-Messaging-Adapter als auch der Accelerator sind Low-Code- oder No-Code-Lösungen, was für die Oracle-Kunden und -Partner von Vorteil ist.

Oracle Integration sorgt für sichere und hochgradig skalierbare Konnektivität unabhängig von den Anwendungen, mit denen sich ein Unternehmen verbindet, oder vom Ort, an dem die Anwendungen liegen.

"Unsere neue Zusammenarbeit mit Infobip wird die Unternehmen dabei unterstützen, die Konnektivität zu vereinfachen und eine Integration zwischen der Messaging-Plattform von Infobip und beliebigen Anwendungen über unsere einheitliche Integrationsplattform-as-a-Service Oracle Integration zu schaffen", sagte Deepak Arora, Vice President, Product Management, bei Oracle. "Diese Partnerschaft basiert auf unserer Vision, die KI-Innovation für mehr Unternehmen nutzbar zu machen, indem beliebige Apps, Daten und Services an beliebigen Orten integriert werden."

"Der Omnichannel-Messaging-Adapter für Oracle Integration ermöglicht es den Kunden von Infobip und Oracle, unsere Omnichannel-Lösungen unter Verwendung derselben Plattform mit wenigen Klicks exakt auf ihre speziellen Anforderungen zuzuschneiden", sagte Veselin Vukovic, Chief Alliances Officer von Infobip. "Diese Lösung ist flexibel und in einem breiten Spektrum von Sektoren und Branchen einsetzbar."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Kunden-Journey zu schaffen. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip, die über eine einzige Plattform zugänglich sind, helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um das Geschäft zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip bietet eine nativ entwickelte Technologie mit der Fähigkeit, mehr als sieben Milliarden mobile Geräte und "Dinge" auf sechs Kontinenten zu erreichen, die mit mehr als 9.700 Verbindungen verbunden sind, von denen mehr als 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

Über das Partnerprogramm von Oracle

Das Partnerprogramm von Oracle unterstützt Oracle und seine Partner dabei, den Erfolg und die Geschäftsdynamik ihrer gemeinsamen Kunden zu stärken. Das neue, erweiterte Programm verschafft den Partnern Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität und bietet mehrere Programmpfade sowie eine robuste Auswahl von grundlegenden Vorteilen, deren Spektrum von der Schulung und Qualifizierung über Vermarktungskooperationen und technische Accelerator bis zum Erfolgssupport reicht. Mehr dazu erfahren Sie unter https://www.oracle.com/partner/.

Marken

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen-und hat die neue Ära des Cloud-Computings eingeläutet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513462305/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Marcelo Nahime

marcelo.nahime@infobip.com