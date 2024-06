Hallo zum "eMobility update"! In den Meldungen geht's um das erste Elektroauto von Ferrari, neue Handelsstandorte von BYD in Deutschland und um die Zölle für chinesische Elektroautos. Aus China kommen derweil weitere Elektro-Ankündigungen von Zeekr. 1 - BYD erweitert deutsches VertriebsnetzDie Vertriebsgesellschaft Hedin Electric Mobility hat im ersten Halbjahr 2024 neun weitere Standorte für die chinesische Elektroautomarke BYD in Betrieb genommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...