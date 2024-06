© Foto: © 2023 Merck



Die Aktien des deutschen Pharmakonzerns Merck sind stark am Fallen. Die Studie mit dem Medikament Xevinapant gegen Kopf- und Halskrebs wurde wegen mangelnder Wirksamkeit abgebrochen."Damit erleidet einer der Hoffnungsträger - nicht nur für alle Patienten, sondern auch für das Unternehmen - einen herben Rückschlag", schreibt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, in einem Marktupdate. Die Aktie verliert mächtig an Wert und "steuert nun die Unterstützung bei 150 Euro an". Das Scheitern von Xevinapant ist der jüngste Rückschlag für Mercks Healthcare-Sparte. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die anderen Geschäftsbereiche des Konzerns, die Spezialchemikalien für die …