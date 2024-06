Airbus mit 10 prozentigem Sinkflug

Werbung







Der weltgrößte Flugzeugbauer senkt das Auslieferungs- und Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr. Papiere von Airbus erleben seit der Ankündigung eine Talfahrt und rutschten zwischenzeitlich um über 10 Prozent ab.



Der europäische Flugzeugbauer Airbus muss Abstriche bei seinen Finanzzielen machen. Grund dafür seien vor allem die wachsenden Lieferkettenprobleme bei Triebwerkslieferanten für das Kurzstrecken-Modell A320. In der Folge plant Airbus nun mit einer Auslieferung von 770 Flugzeugen, anstatt der ursprünglich geplanten 800 Flugzeuge. Ohne die Rücknahme der Ziele hätte Airbus Ende des Monats die ersten Flugzeuge mit fehlenden Triebwerken ausliefern müssen. Insgesamt dürfte das Ergebnis von Airbus im laufenden Jahr geschmälert ausfallen. Statt eines bereinigten operativen Ergebnisses (EBIT) von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro seien nun nur noch 5,5 Milliarden Euro zu erwarten, warnte Airbus. Anlegerinnen und Anleger reagierten deutlich. Die Airbus-Aktie verlor zwischenzeitlich über 10 Prozent und notiert auf einem Niveau von unter 133 Euro.









Webinartermin



In unserer Sonderveranstaltung "Der große charttechnische Halbjahresausblick" zeigt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC, am Mittwoch um 18:30 Uhr seine charttechnische Roadmap für die zweite Jahreshälfte im Jahr 2024 auf. Seien Sie dabei und werfen Sie mit uns einen Blick auf das, was die nächsten sechs Monate mit sich bringen könnten.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC