Bei der Costco Wholesale Kette mögen Angebote für Hot Dogs, Benzin und Tausende von Produkten in großen Mengen einen guten Ruf genießen, doch laut dem CEO des Unternehmens ist ein Artikel im Angebot unübertroffen, wenn es um den Wert geht. Die Mitgliedschaftskarte gilt als das zentrale Element des Erfolgs. Neben den regulären Goldmitgliedschaften für 60 Dollar jährlich, die das Einkaufen sowohl online als auch in den Warenhäusern ermöglichen, bietet das Unternehmen auch Exekutivmitgliedschaften an. Letztere kosten 120 Dollar und beinhalten zusätzliche Vorteile und Rabatte auf Services des Unternehmens. Exekutivmitglieder erhalten außerdem eine jährliche Belohnung von 2% auf qualifizierte Einkäufe, was die Mitgliedschaft, besonders für Vielkäufer, zu einer [...]

