Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die UnitedHealth Group (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN US91324PFQ00/ WKN A4EC5N) im Umfang von 1 Mrd. Dollar, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,3%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.12.2025 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.06.2035 vorgesehen. Handelbar sei die Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit seien 2.000 Nominale. Das Rating von Moody's betrage A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 03.07.2025) (04.07.2025/alc/n/a) ...

