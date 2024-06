Der deutsche Automobilzulieferer ElringKlinger möchte sein Geschäft in den USA ausbauen. Dazu will das Unternehmen in Easley in Pickens County im Nordwesten des US-Bundesstaats South Carolina einen neuen Konzernstandort eröffnen. Bei dem neuen Standort liegt der Fokus dabei auf Batterietechnologie für Elektroautos. Entsprechend soll in den neuen Räumlichkeiten ein Battery-Hub für den amerikanischen Markt entstehen. Darüber hat Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...