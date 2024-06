Der Palladiumpreis notiert aktuell bei 984 US-Dollar, was einen Anstieg von 4,2 % in den letzten 24 Stunden bedeutet. Betrachtet man die letzten fünf Handelstage, so ergibt sich eine positive Veränderung von 10,3 %. Angesichts dieser dynamischen Entwicklung werfen wir nun einen genaueren Blick auf die zugrunde liegenden Faktoren und ihre möglichen Auswirkungen auf die künftige Preisentwicklung von Palladium.Die Finanzmärkte stehen derzeit vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sowohl geopolitische Unsicherheiten als auch spezifische wirtschaftliche ...

