Die Aktie von Super Micro Computer hat in den vergangenen Tagen stark korrigiert und steht unter Druck. Abgeprallt ist dabei an prominenter Stelle.Das mutmaßliche Blow-off-Top in der Aktie von Nvidia und die starken Kursverluste in den vergangenen drei Handelstagen haben zu Gewinnmitnahmen auch in zahlreichen anderen Halbleiter- und KI-Aktien geführt. Am stärksten betroffen waren neben Nvidia selbst auch die Papiere von Broadcom, Qualcomm sowie Super Micro Computer. Konnte der Spezialist für Serverinfrastruktur lange vom Höhenflug der Nvidia-Aktie profitieren, wird ihr diese Nähe nun zum Verhängnis. Diese Marken gilt es in der Aktie von SMCI zu beachten! Das hat im Chart von Super Micro …