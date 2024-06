Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Samstag, 13. Juli 2024, 20.15 UhrDer Quiz-ChampionDas härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden.Nur wer die Experten in Sport (Julia Scharf), Musik (Andrea Kiewel), Literatur und Sprache (Axel Milberg), Ernährung (Sarah Wiener) und Zeitgeschehen (Ulrich Wickert) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5809322