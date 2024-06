München (ots) -Joyn the World Champion! Deutschlands Basketball-Riesen greifen wieder an. Nach dem historischen Weltmeistertitel 2023 ist ein Edelmetall bei Olympia das nächste Ziel für die deutsche Nationalmannschaft. Joyn, ProSieben und ProSieben MAXX zeigen alle Vorbereitungs-Auswärtsspiele des Weltmeisters live und exklusiv. ProSiebenSat.1 und der Deutsche Basketball Bund (DBB) haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen.Vize-Olympiasieger und diesjähriger Olympia-Gastgeber Frankreich empfängt am 8. Juli die deutschen Weltmeister. Das französische NBA-"Wunderkind" Victor Wembanyama trifft auf die deutschen NBA-Stars Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner und Daniel Theis. Joyn und ProSieben MAXX zeigen das Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams in der Prime Time live.Giganten-Duell: Weltmeister gegen Olympiasieger. Deutschland gegen die USA. Die Neuauflage des WM-Halbfinals steigt am 22. Juli in London wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele. Großer Sport - große Bühne: Joyn und ProSieben übertragen den Basketball-Kracher live in der Prime Time.Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich mit einem Duell gegen die USA auf Olympia vor. Joyn zeigt die Partie der DBB-Auswahl gegen das beste Team der Welt am 23. Juli in der Prime Time live.Die "ran Basketball"-Crew u.a. mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Rekordnationalspieler Patrick Femerling und Bundesliga-Rekordspieler Alex King als Experten berichtet von den Spielen.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Michael UlichCommunications SportTel.: +49 (0) 89 9507 - 7296michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 9507 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5809369