SMA Solar Technologie: Aktie auf Talfahrt | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 25.06.2024

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 27,60 EUR

Marktkapitalisierung: 0,958 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 1,90 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 42,31 %

KGV 2024*: 15,49 %

4 Wochen Performance: - 13,40 %

Bewertung: Bewertung leicht überbewertet

Div. Rendite 2024* 0,00 %

Branche Elektrotechnologie

* Prognose

Parkettgeflüster:

SMA Solar produziert nicht nur Solaranlagen für Privathaushalte (Segment Home Solutions), sondern auch für industrielle Anwendungen (Segment Commercial - Industrial Solutions). Das Segment Large Scale - Project Solutions konzentriert sich mit Komplettlösungen für PV Kraftwerke.

In der letzten Handelswoche hat das Unternehmen die Prognosen für Umsatz und Gewinn für dieses Jahr einkassiert. Hauptgrund für die Veränderung der Stimmungslage sind volle Lager, politische Unsicherheiten und die Zurückhaltung der Kundschaft. Der veränderte Ausblick hat die Aktie auf Talfahrt geschickt. Das Management geht jetzt davon aus, dass der Umsatz 2024 nicht steigen, sondern bis zu 20 Prozent zurückgehen könnte. Das operative Ergebnis könnte bis zum 75 Prozent schrumpfen. Auch zum Auftragseingang wurde sich zurückhaltend geäußert. Installateure und Händler sitzen nach wie vor auf voll Lägern.

Im Jahr 2023 hat SMA das Umsatzziel dreimal angehoben und einen Jahresumsatz von 1,9 Mrd. EUR erzielt. Das EBITDA belief sich auf 311 Mio. EUR. Die Aussichten für 2024 wurden zu Jahresbeginn bereits verhaltender definiert. Der Zielbereich des Umsatzes sollte zwischen 1,95 Mrd. EUR und 2,22 Mrd. EUR liegen. Die revidierte Einschätzung in Bezug auf den Umsatz beläuft sich jetzt auf 1,55 Mrd. EUR bis 1,7 Mrd. EUR. Für das EBITDA wurde zu Jahresanfang bereits ein Rückgang auf 290 bis 220 Mio. in Aussicht gestellt. Jetzt sollen es nur noch 130 bis 80 Mio. EUR sein. Zudem könnten erhöhte Abschreibungen das Ergebnis weiter verschlechtern. Das Management war in den Prognosen 2024 viel zu optimistisch und hat sich vom erfolgreichen Jahr 2023 konditionieren lassen...

