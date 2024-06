© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



See's Candies, Teil von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, startet eine Kooperation mit McConnell's Fine Ice Creams.Der kultige Süßwarenhersteller bringt diesen Freitag erstmals Eiscreme auf den Markt. Pat Egan, CEO von See's, sagte: Wir hatten in den vergangenen Jahren darüber gesprochen und waren auch angesprochen worden, Eiscreme zu machen. Mit McConnell's gab es eine klare Übereinstimmung in Bezug auf die Qualität und die Sorgfalt, mit der sie ihr Produkt herstellen. Und es ist köstlich! Die neuen Geschmacksrichtungen umfassen Vanille mit California Brittle, Kaffee mit Molasses Chips, Schokolade mit Polar Bear Paws und Bananencreme mit Toffee-ettes. Diese werden in …