Diesen Eindruck vermittelt zumindest der gestrige Tageschart des kalifornischen Anbieters von Beatmungsgeräten (Sitz: San Diego). Am Montag ging es mit dem Kurs von "RMD" (Börsenkürzel) 11,5 % abwärts. Auslöser war eine Nachricht vom Pharmakonzern ELI LILLY. Dessen Gewichtsabnahme-Medikament Zepbound kann sich bei Schlaf-Apnoe im Zusammenhang mit Übergewicht positiv auswirken, so das Ergebnis einer Studie.Bisher war RESMED davon ausgegangen, die aktuelle Generation von Abnehmmitteln (GLP-1) und der Einsatz von Beatmungsgeräten würden sich positiv ergänzen. Eine Studie von ELI LILLY scheint nun aber zu belegen, dass schon das Medikament allein die Schwere von Schlafapnoe mindert, auch ohne den parallelen Einsatz der Geräte. Es besteht die Möglichkeit dass dem Medikament die Wirkung gegen Apnoe auf Dauer auch offiziell (auf Antrag) von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) bescheinigt wird.Neben der Aktie von RESMED war gestern auch der Anteilsschein von INSPIRE MEDICAL SYSTEMS negativ betroffen (intraday - 16,7 %). Implantierbare "Zungenschrittmacher" von INSPIRE (Sitz: Golden Valley, Minnesota) werden auf Basis eines anderen Wirkzusammenhangs ebenfalls gegen Schlafapnoe eingesetzt. Hier wirkte sich auch eine Herabsetzung des Kursziels von 210 auf 170 $ durch Analysten von Stifel negativ aus.Aktuelle Erholung beider Titel: Heute wird für die Aktien von RESMED (+ 2,4 % auf gettex) und INSPIRE (+ 1,7 % in Berlin) im deutschen Handel jeweils eine leichte Erholung angezeigt.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.