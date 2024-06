Analysten des Investmentunternehmens Evercore ISI sehen bei der Aktie von Apple Potential für weiteres Wachstum und erhöhen das Kursziel von 220 auf 250 Dollar. Grund dafür sind signifikant höhere iPhone-Verkaufserwartungen für das Geschäftsjahr 2025, angetrieben durch fortschrittliche Künstliche Intelligenz (KI)-Funktionen. Evercore begründet den Optimismus mit Apples Plan, die fortschrittlichen "Apple Intelligence" Funktionen ausschließlich in Top-Modellen wie dem iPhone 15 Pro und dem noch erscheinenden iPhone 16 anzubieten. Diese Strategie soll die Nutzer zum früheren Upgrade bewegen und könnte laut Evercore den typischen Erneuerungszyklus verkürzen. Der Effekt: Schon eine einmonatige Verkürzung könnte zu zusätzlichen 14 Milliarden Dollar Umsatz und einem 7%igen Anstieg über den aktuellen Prognosen für 2025 führen. Evercore passt daher seine eigene Umsatzwachstumsschätzung für das iPhone von 4% auf 7% an und schließt ein zweistelliges Wachstum nicht aus.

KI-Strategie trifft auf Regulierung

Während Apple seine AI-Strategie vorantreibt, darunter die Integration von ChatGPT sowie Zukunftspläne mit anderen KI-Technologien, hat das Unternehmen ein Angebot zur Zusammenarbeit von einem großen sozialen Netzwerkbetreiber bezüglich dessen KI-Chatbot abgelehnt. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf Datenschutzmaßnahmen. Zusätzlich beendet Apple seinen "Buy-Now-Pay-Later"-Dienst Apple Pay Later nur etwas mehr als ein Jahr nach der Einführung. An dessen Stelle führt das Unternehmen ermöglichte Installment Loans über Apple Pay ein. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Regulierung und eines intensiven Wettbewerbs im BNPL-Sektor.

