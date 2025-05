EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Research Update

GBC AG bestätigt Kauf-Rating für RedFish LongTerm Capital S.p.A. - Kursziel angehoben auf 2,82€



01.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG GBC AG bestätigt Kauf-Rating für RedFish LongTerm Capital S.p.A. - Kursziel angehoben auf 2,82€ Augsburg, 1. Mai 2025 - Die GBC AG hat ihre Studie zur RedFish LongTerm Capital S.p.A. (ISIN: IT0005549354) im Rahmen eines regulären Updates aktualisiert. Die Analysten bestätigen das bestehende Kauf-Rating und heben das Kursziel auf 2,82€ an. RedFish LongTerm Capital (RFLTC) ist eine wachstumsorientierte Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen an profitablen, eigentümergeführten Mittelständlern in Italien. Im Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen seine Portfoliostruktur durch gezielte Add-on-Akquisitionen erweitert und parallel die Konzernstruktur gestrafft. Ziel ist eine höhere Effizienz, verbesserte Steuerbarkeit sowie die Realisierung gruppenweiter Synergien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf wachstumsstarken Nischenmärkten wie Bahntechnik, Energieinfrastruktur, Medizintechnik und Digitalisierung in der Fertigung. Dank ihres aktiven Beteiligungsansatzes kann RFLTC gezielt strategische Impulse setzen und den Unternehmenswert seiner Beteiligungen nachhaltig steigern. Analyst Matthias Greiffenberger kommentiert: "RedFish LongTerm Capital verfolgt ein klar strukturiertes und langfristig orientiertes Beteiligungsmodell, das sich besonders im aktuellen Kapitalmarktumfeld als vorteilhaft erweist. Die Beteiligungen entwickeln sich substanziell weiter, während gleichzeitig durch die Zweitnotiz in Frankfurt die Sichtbarkeit bei Investoren steigt." Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert von 76,5 Mio.€, entsprechend einem fairen Wert je Aktie von 2,82€ - deutlich über dem aktuellen Marktpreis. Download der vollständigen Studie: http://www.more-ir.de/d/32300.pdf Über RedFish LongTerm Capital S.p.A.: RedFish LongTerm Capital S.p.A. ist eine börsennotierte Industrieholding mit Sitz in Mailand, die sich auf langfristige Beteiligungen an wachstumsstarken italienischen Familienunternehmen konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen aktiven Beteiligungsansatz und kombiniert Kapital mit operativer Unterstützung in Bereichen wie Strategie, ESG und Management. Seit 2024 ist RFLTC zusätzlich an der Börse Frankfurt gelistet. Über GBC AG: GBC AG, mit Sitz in Augsburg, ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser mit Schwerpunkt auf mittelständische börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie fundierte Kapitalmarktberatung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet. Kontakt: GBC AG | Halderstraße 27 | 86150 Augsburg Tel: +49 (0) 821 / 24 11 33 - 0 E-Mail: research@gbc-ag.de | Web: www.gbc-ag.de Risikohinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG / Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a, 11. Details finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



01.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com