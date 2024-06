© Foto: adobe.stock.com



Die aktuelle Situation bei Bren- Öl ist mit spannend nur unzureichend beschrieben. Es brodelt. Der Ölpreis scheint sich für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bereitzumachen. Allein das Startsignal fehlt noch.Brent Öl kurz vor dem Ausbruch In der letzten Kommentierung "Brent Öl vor der Weichenstellung" wurde bereits eine überaus spannende charttechnische Konstellation bei Brent-Öl thematisiert, die sich in den vergangenen Handelstagen weiter zuspitzte. Mit anderen Worten: Der Druck im Kessel steigt. Brent Öl übte in den letzten Tagen massiven Druck auf den zentralen Widerstandsbereich von 84,5 US-Dollar / 85 US-Dollar aus. Trotz vielversprechender Ansätze wollte es dem Ölpreis bislang …