Bitcoin: Sind Mt.Gox und das deutsche BKA die letzten Hürden vor dem Bullrun?

Das Bitcoin Halving, welches alle vier Jahre stattfindet und heuer im April wieder durchgeführt wurde, hätte eigentlich eine noch nie dagewesene Kursrallye am Kryptomarkt auslösen sollen. Bisher ist es allerdings ganz anders gekommen. Vom Allzeithoch, welches diesmal schon vor dem Halving erreicht wurde, ist der Bitcoin-Kurs um rund 20 % eingebrochen und nun stehen weitere Hürden an, die nochmal zu einer Korrektur führen könnten. Allerdings könnte es sich dabei um die letzten Ereignisse handeln, die den Kurs nochmal drücken, bevor es losgeht. Zumindest wenn es nach den meisten Analystengeht.

Drücken Mt.Gox und das deutsche BKA den Bitcoin-Kurs?

Mt.Gox war in den Anfangszeiten von Bitcoin schnell die größte Kryptobörse. Im Jahr 2010 gegründet ist das Unternehmen in einem damals noch eher schwachen Umfeld schnell zum bekanntesten seiner Art aufgestiegen. Nach Hacker-Angriffen, bei denen hunderttausende Bitcoin gestohlen wurden, hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet und Gläubiger wurden bis heute hingehalten. Im Juli sollen Kunden allerdings endlich entschädigt werden. Da die Bitcoin seit 2014 extrem im Wert gestiegen sind, handelt es sich inzwischen um Coins im Wert von 9 Milliarden Dollar, die ausgezahlt werden sollen. Eine Summe, die den Markt durchaus stark beeinflussen kann.

Fears of a massive Bitcoin dump from Mt. Gox creditors are overblown, say analysts. pic.twitter.com/6cuhczt0LZ - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 25, 2024

Schon im Vorfeld ist es daher zu Panikverkäufen gekommen, die laut den meisten Analysten aber unbegründet seien, da nicht alle Anleger auf einmal ihre Coins erhalten und unwahrscheinlich ist, dass sie sich alle dazu entscheiden, zu verkaufen, während die meisten Experten davon ausgehen, dass eine Rallye bevorsteht. Anders ist das dagegen beim deutschen Bundeskriminalamt, welches auch im Besitz von Bitcoin im Wert von über 3 Milliarden Dollar ist und mit dem Verkauf bereits begonnen hat.

[ARKHAM] The German Government (BKA) sent 400 BTC to Coinbase and Kraken at 15:38 UTC+8, valued at $24.34 million. The BKA currently still holds 46.359K Bitcoin, worth $2.82B pic.twitter.com/yojNdncO1Z - BecauseBitcoin.com (@BecauseBitcoin) June 25, 2024

Rallye könnte danach starten

Auch wenn es derzeit noch ein paar Ereignisse gibt, die sich negativ auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnten, bleiben die langfristigen Prognosen bullish. Neben dem Halving, welches erst kürzlich durchgeführt wurde und in der Vergangenheit immer zu steigenden Preisen geführt hat, dürften auch in den USA bald erste Zinssenkungen durchgeführt werden, die sich wohl positiv auf den Kurs auswirken würden. Auch die Spot Bitcoin ETFs,die schon in den ersten Monaten Milliarden in den Kryptomarkt gespült haben, dürften auch in Zukunft noch viel Kapital in den Markt bringen.

BREAKING



US Bitcoin ETFs acquired more than 200% of the new mined $BTC in 2024 pic.twitter.com/aAZaGJien7 - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) June 20, 2024

Alles in allem stehen die Chancen gut, dass das bisherige Allzeithoch von knapp 74.000 Dollar noch nicht das Letzte ist, das Anleger in diesem Jahr zu sehen bekommen. Die meisten Analysten haben Kursziele von über 100.000 Dollar bis Jahresende ausgesprochen. Sollte es dazu kommen, dürften auch die meisten Altcoins wieder explodieren und teilweise noch deutlich höhere Gewinne einbringen, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen Pepe Unchained (PEPU) setzen, der vom Hype um PEPE profitieren kann.

Explodiert PEPU im Bullrun?

Pepe Unchained (PEPU) ist ein neuer Meme Coin, der vom Hype um PEPE profitiert und aufgrund der deutlich niedrigeren Marktkapitalisierung noch viel höheres Gewinnpotenzial bietet. Bei PEPU haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der Coin derzeit noch im ICO erhältlich ist. Initial Coin Offerings sind Gelegenheiten, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen, wobei viele Coins nach einem erfolgreichen ICO beim Handelsstart an den Börsen eine Kursexplosion hinlegen.

(PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained kommt mit seiner eigenen Layer 2 Chain und ist damit viel mehr als ein weiterer Meme Coin. Auch eine Staking Funktion ist integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wie man das von anderen Proof of Stake Coins kennt. Die jährliche Rendite (APY) ist dabei vor allem am Anfang sehr hoch, da die APY mit der Größe des Staking Pools dynamisch berechnet wird. Wenn noch wenige Käufer am Staking teilnehmen, ist die Rendite noch sehr hoch, was vor allem während des Presales der Fall ist. Die Tatsache, dass PEPU nach kurzer Zeit im Presale bereits über 600.000 Dollar umgesetzt hat, führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

