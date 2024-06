dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): ESG

TIME Magazine listet dormakaba als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt



25.06.2024 / 15:29 CET/CEST





Rümlang, 25. Juni 2024 - dormakaba erhält prominente Anerkennung für sein Nachhaltigkeitsmanagement und wird vom TIME Magazine als eine der 500 "World's Most Sustainable Companies 2024" gelistet. Das Ranking wurde zum ersten Mal von TIME in Zusammenarbeit mit Statista entwickelt, um die Verantwortung von Unternehmen zu würdigen und nachhaltige Praktiken zu fördern. "Wir haben intensiv daran gearbeitet, ein führendes Nachhaltigkeitsprogramm in unserer Branche zu etablieren, und wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch das TIME Magazine für das, was wir erreicht haben. Nachhaltigkeitsmanagement ist ein Marathon, kein Sprint. Daher sind wir fest entschlossen, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kollegen auf der ganzen Welt fortzusetzen", sagte Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer von dormakaba. Die umfassende Methodik der Auswahl stützte sich auf einen Pool von mehr als 5.000 der weltweit grössten und einflussreichsten Unternehmen. Mehr als 20 Nachhaltigkeitskriterien wurden bewertet, darunter die Leistung in relevanten Bereichen der ökologischen und sozialen Performance, wie Kohlenstoffemissionen, Energieintensität, Mitarbeiterfluktuation und Arbeitssicherheit, öffentliches Engagement für Nachhaltigkeitsziele und transparente Berichterstattung. Die 500 Unternehmen, die am besten abgeschnitten haben, wurden als "World's Most Sustainable Companies 2024" ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt dormakaba weitere bedeutende Anerkennungen für seine Nachhaltigkeitsleistung, wie z. B. eine Goldmedaille des Bewertungsunternehmens EcoVadis , den Prime Status des ISS ESG Corporate Rating und das AA-Rating von MSCI. Darüber hinaus wurde dormakaba vor kurzem von der Financial Times als einer der "Europe's Climate Leaders" ausgezeichnet .

Weitere Informationen für: Investoren Medien Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn Head Investor Relations Press Officer T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86 swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com Download Bereich Medienmitteilung (PDF) Die nachhaltigsten Unternehmen der Welt (Bild) Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter «glaubt», «angenommen», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Seite 3 / 3 dormakaba Holding AG l Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Switzerland l P: +41 44 818 90 11 l www.dormakabagroup.com Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.



Ende der Medienmitteilungen