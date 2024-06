Wenn ein Unternehmen immer profitabler wird, die Aktie aber immer noch sehr günstig bewertet ist, dann kann das schnell Begehrlichkeiten wecken. Wir stellen Ihnen heute im Bernecker Börsenkompass einen spannenden Nebenwert vor, der schon länger auf unserer Empfehlungsliste steht. Es riecht mittlerweile verdächtig nach Übernahme, worauf wir heute etwas genauer eingehen wollen.



Große Gegenwehr ist bei einer Übernahme nicht zu erwarten, denn viele einflussreiche Ankeraktionäre hat der Nebenwert eben nicht. Wir sind bereits seit Herbst 2023 investiert. Aber wir empfehlen auch Lesern, die noch nicht dabei sind, den Einstieg. Die Aktie ist auch jetzt noch ein Kauf. Der jüngste Rücksetzer wurde sehr schnell wieder ausgebügelt. Es spricht vieles für die Fortsetzung der Rally auch ohne die Übernahme-Spekulation. Das liegt schlicht an der hohen Profitabilität bei gleichzeitig geringer Bewertung. Wenn ein großer der Branche auf Einkaufstour geht und die Perle entdeckt, kann es mit dem Kurs schnell sprunghaft nach Norden gehen. Einen Fuß sollte man deshalb mindestens in der Tür haben.



Beste GrüßeJens Brahm





