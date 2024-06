BNB Chain kündigt "Meme Heroes"-Initiative an: 900.000 USD für neue Meme Coin-Projekte

BNB Chain hat heute eine spannende neue Initiative namens "Meme Heroes" vorgestellt, die darauf abzielt, die Welt der Meme Coins entscheidend voranzubringen. Mit einem Liquiditätspool von 900.000 US-Dollar will BNB Chain vielversprechende Meme Coin-Projekte innerhalb seines Ökosystems unterstützen und fördern.

Diese Initiative ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Meme Innovation Campaign, die bereits 100.000 US-Dollar an Preisgeldern zur Unterstützung von Meme Coin-Projekten vergeben hat. Die Kampagne zog weltweite Aufmerksamkeit auf sich, was zu 162 Einreichungen und einem Handelsvolumen von 507 Millionen US-Dollar führte. Die Beteiligung war überwältigend und zeigt, wie groß das Interesse und das Potenzial für Meme Coins auf der BNB Chain ist.

Binance will BNB Chain Fördern

Durch die Bereitstellung dieses Liquiditätspools will BNB Chain die Liquidität verbessern und ein stabileres Handelsumfeld schaffen. Projekte, die sich um Unterstützung bewerben, müssen strenge Kriterien erfüllen, darunter das Sperren von 100% der LP-Liquidität für mindestens ein Jahr und die Verifizierung des Token-Quellcodes. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die geförderten Projekte zuverlässig und sicher sind.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Initiative ist, dass alle Einnahmen aus diesen Liquiditätspools wieder in das Ökosystem reinvestiert werden. Das bedeutet, dass die Unterstützung für Meme Coins kontinuierlich wächst und verstärkt wird. Diese Einnahmen fließen in spezielle LP-Adressen und werden vollständig reinvestiert, was das Engagement von BNB Chain für seine Community und seine Projekte zeigt.

BNB Chain bietet mit seiner ausgereiften Infrastruktur, Sicherheit, Erschwinglichkeit und lebendigen Community das ideale Umfeld für die Erstellung, den Start und den Handel von Meme Tokens. Die Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM), niedrige Gasgebühren und die Skalierbarkeit machen BNB Chain zur bevorzugten Wahl für Entwickler.

"Als community-geführtes Blockchain-Ökosystem ist BNB Chain entschlossen, Initiativen zu unterstützen, die das Wachstum und die Innovation innerhalb von Web3 vorantreiben", sagt der Chief Scientist bei BNB Chain. "Diese Unterstützung für Liquiditätspools ist ein öffentliches Gut, das die Meme Coin-Welt stärken soll. Wir glauben an das transformative Potenzial dieser Projekte und freuen uns darauf, sie weiter zu fördern."

Entwickler und Meme-Projekte sind eingeladen, ihre Anträge einzureichen, um sich für die Unterstützung durch den Liquiditätspool zu qualifizieren. Weitere Details zu den Antragskriterien und dem Unterstützungsprogramm finden sich auf dem BNB Chain Blog.

Projekte zeigen starke interesse

Das Projekt PlayDoge wird zwar wahrscheinlich nicht vom Meme Heroes Programm profitieren. Mit über 5 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital überschreitet PlayDoge die Kriterien, um für die Unterstützung durch das Liquiditätspool-Programm in Frage zu kommen. Allerdings könnte PlayDoge dennoch von der allgemeinen Meme Coin-Offensive auf BNB profitieren, die durch die Initiative angestoßen wurde.

PlayDoge ist ein aufregendes neues Projekt im Bereich der Meme Coins und Play-to-Earn-Spiele auf der Binance Smart Chain (BSC). Das Spiel erinnert an das Tamagotchi-Konzept der 90er Jahre, bei dem Spieler virtuelle Hunde pflegen und betreuen können. Das Projekt hat bereits in den ersten Wochen seiner Presale-Phase über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt und plant, insgesamt bis zu 24 Millionen US-Dollar zu erreichen. Diese schnelle Kapitalbeschaffung zeigt das hohe Interesse und Potenzial, das PlayDoge im Kryptomarkt hat??.

Trotz dieses Erfolgs wird PlayDoge wahrscheinlich nicht direkt von der Meme Heroes-Initiative von BNB Chain profitieren, da es bereits eine erhebliche Finanzierung erhalten hat. Dennoch könnte das Projekt indirekt von der allgemeinen Meme Coin-Offensive profitieren, die durch diese Initiative angestoßen wird. Die erhöhte Aufmerksamkeit und das gesteigerte Interesse an Meme Coins könnten dazu führen, dass PlayDoge nach seinem Launch schnell auf größeren Plattformen wie Binance gelistet wird. Dies würde dem Coin zusätzlichen Schub verleihen und seine Sichtbarkeit sowie Handelsmöglichkeiten erheblich erweitern??.

Analysten sind optimistisch, dass PlayDoge nach dem offiziellen Launch des $PLAY Tokens am Ende Juli 2024 eine explosive Preisentwicklung erleben könnte, da das Interesse an Play-to-Earn-Spielen und Meme Coins weiterhin wächst. Mit der geplanten Listung auf zentralisierten Börsen könnte PlayDoge zu einem wichtigen Akteur im Meme Coin-Sektor aufsteigen?.

