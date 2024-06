GoldMining definiert einen mindestens 70 Km prospektiven Trend in drei Korridoren auf ihrem REA Uranprojekt im westlichen Athabasca Becken. Uranium Energy erweitert sein Portfolio in Südtexas mit erhöhten Ressourcen im Burke Hollow ISR-Projekt. Unternehmen im Überblick: GoldMining Inc. - http://www.goldmining.com ISIN: CA38149E1016 , WKN: A2DHZ0 , FRA: BSR.F , TSX: GOLD.TO , Valor: 34887555 Weitere Videos von GoldMining Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/goldmining-inc/ Uranium Energy Corp. - https://www.uraniumenergy.com/ ISIN: US9168961038 , WKN: A0JDRR , FRA: U6Z.F , Valor: 2388623 Weitere Videos von Uranium Energy Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/uranium-energy-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Uran Uranium Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV