Mercks Kurzrutsch: Krebsstudie scheitert

Der Aktienkurs des Gesundheitskonzerns leidet nach der Mitteilung einer gescheiterten Studie.



Der Dax®-Konzern Merck veröffentlichte gestern Abend eine Mitteilung zum Medikament "Xevinapant", welches zur Behandlung von Kopf- und Halskrebs vorgesehen war. Zwei fortgeschrittene Studien bei dem Krebsmittel würden jedoch eingestellt. Die Informationen kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da einige wichtige Patente des Unternehmens in 2027 auslaufen.



Nach der Pressemitteilung des Pharmaunternehmens haben die Finanzmärkte reagiert. Die Aktie ist heute vorbörslich um mehr als 10% gefallen. Während des Tages erholte sich das Papier langsam und steht kurz vor Börsenschluss über der 155 Euro Marke, was einen Kursrutsch von knapp 7% bedeuten würde. Die Allzeithochs vom Januar 2022 scheint weit entfernt zu sein, die Seitwärtsbewegung des letzten Jahres könnte wohl erst nach positiven Nachrichten gebrochen werden.









Quelle: HSBC