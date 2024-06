Home Depot hat sich in den letzten Wochen als eine der meistbeobachteten Aktien auf Zacks.com herausgestellt, und es gibt gute Gründe, einen Blick auf den Baumarktriesen zu werfen. Im Vergleich zum S&P 500 Composite von Zacks, der um 2,8% zugelegt hat, verzeichnete der Einzelhändler für Heimwerkerbedarf in den vergangenen Monaten ein Plus von 7,9%. Die Branche "Building Products - Retail" konnte ein Wachstum von 5,3% verzeichnen. Dabei bleiben natürlich Fragen offen: Was erwartet die Aktie in naher Zukunft? Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Ertragsschätzungen der Analysten, die aufgrund aktueller Geschäftstrends revidiert werden. Für das aktuelle Quartal wird ein Gewinn von $4,59 pro Aktie erwartet, was einer leichten Veränderung von -1,3% gegenüber dem Vorjahresquartal [...]

