Uber Freight kündigte kürzlich eine bedeutende Partnerschaft mit einem Spezialisten für autonome Technologien an, um Einrichtungen der Speditionsbranche bis 2030 Zugang zu autonomen Lkw zu ermöglichen. Dieses neue Programm namens Premier Autonomie soll qualifizierten Transportunternehmen ermöglichen, Lastwagen der Klasse 8 zu erwerben, die mit einem Abonnement für autonomes Fahren ausgestattet sind. Die neue Initiative zielt darauf ab, den Umschlag von Gütern entlang bedeutender Frachtkorridore durch den Einsatz von autonomen Fahrzeugen (AV) zu verbessern. Eine bedeutende Integration beider Technologieplattformen erwartet die Branche, bei der Träger leicht auf umfangreiche Frachtvolumina, die Uber Freight verwaltet, zugreifen können. Dies steht im Einklang mit Ubers langfristiger positiver Wachstumserwartung sowohl für den An- als auch den Umsatz in [...]

