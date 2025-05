© Foto: Laura Dale - dpa

US-Fahrdienstleister Uber präsentiert seine Geschäftszahlen: Die sind ordentlich, aber die Wall Street hat deutlich Hunger auf mehr! Das macht sich auch am Kurs der Aktie bemerkbar.Uber hat am Mittwoch die Geschäftszahlen für das abgeschlossene erste Quartal veröffentlicht. "Wir sind mit einem weiteren Quartal profitablen Wachstums auf breiter Basis ins Jahr gestartet - mit einem Anstieg der Fahrten um 18 Prozent und einer nochmals gestiegenen Nutzerbindung", sagte CEO Dara Khosrowshahi in einer offiziellen Stellungnahme. Finanzielle und operative Kennzahlen Q1 2025 Die Zahl der Fahrten stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 3,0 Milliarden - getrieben durch ein Plus von 14 Prozent bei …