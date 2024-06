© Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Nach dem angekündigten Abschied aus Deutschland läuft sich der Solarhersteller in den USA warm Zwei neue Großkunden konnten schon gewonnen werden. Anleger feiern das mit einem kräftigen Kursanstieg in dem Pennystock.Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger fasst nach dem Umzug eines Teils seiner Produktion Fuß in den USA. Die neue Solarmodulfabrik in Arizona hat alle notwendigen Teststandards erfüllt und ist bereit für den Produktionsstart, teilte das Unternehmen mit. Vorerst werden die benötigten Solarzellen noch in Thalheim, Deutschland, hergestellt. Später soll eine Produktionsstätte in Colorado Springs in Betrieb genommen werden. Die Umsetzung des genauen Zeitplans für die …