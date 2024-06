Solana stellt 2 neue Features vor: Der Weg zur Massentauglichkeit?

Auch wenn inzwischen immer mehr Menschen davon überzeugt sind, dass Kryptowährungen ein gutes Investment sein können, weil sie nun schon seit 15 Jahren zuschauen, wie der Bitcoin-Kurs steigt und die Blase doch nicht platzt, tun sich immer noch viele mit dem Einstieg in die Welt der dezentralen Währungen schwer. Die technischen Hürden sind für viele immer noch unüberwindbar. Eigene Wallets, Browser-Erweiterungen, Börsen, unterschiedliche Netzwerke und ein stark fragmentiertes Web3 tragen nicht unbedingt dazu bei, dass mehr Nutzer in den Krypto-Space gezogen werden. Solana geht heute einen Schritt weiter in Richtung Massentauglichkeit und stellt zwei neue Features vor, die den Einstieg ein wenig erleichtern.

Solana Actions und Blinks

Mit Solana Actions sollen Browser-Erweiterungen und Plugins schon bald überflüssig werden. Dadurch soll es möglich werden, Transaktionen direkt im Browser oder vom Smartphone aus zu bestätigen, mit Smart Contracts oder dApps zu interagieren, ohne dass dafür noch weitere Erweiterungen möglich sind. Die Funktionen der Phantom Wallet sollen vollständig in Webbrowser integriert werden.

Solana introduces 2 new web features today - Actions and Blinks (short for blockchain links):



DEVS->https://t.co/Emfo48R4YHSolana Actions



A Solana Action is a new feature introduced by the Solana blockchain that allows users to interact with decentralized applications… pic.twitter.com/5cEzxKYzV4 - MartyParty (@martypartymusic) June 25, 2024

Mit Blinks stellt Solana eine weitere Funktion vor, die es einfacher macht, mit der Blockchain-Technologie in Berührung zu kommen. Blinks ist eine Abkürzung für Blockchain Links. Diese ermöglichen es, Links zu On Chain Transaktionen zu erstellen, sodass es deutlich einfacher wird, bestimmte Transaktionen durchzuführen.

Today, we connect Solana to the entire internet.



Vote, Donate, Mint, Swap, Pay - use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a - Solana (@solana) June 25, 2024

Die Entwickler von Solana zeigen in ihrem Video, in dem sie die Funktion vorstellen, dass sich die Blinks überall dort einbinden lassen, wo sich auch herkömmliche Links einfügen lassen, sodass zum Beispiel in jedem Social Media Post auf die Blockchain verwiesen werden kann. Gemeinsam mit den Solana Actions, die die Interaktion mit dApps ohne Browser-Erweiterung ermöglicht, wird es möglich, direkt von einem Tweet oder einem anderen Beitrag aus verschiedene Transaktionen durchzuführen oder dApps zu nutzen, ohne dass man 3 x umsteigen muss, wie es bisher der Fall war.

Am Weg zur Massentauglichkeit?

Die Benutzerfreundlichkeit ist die größte Hürde, mit der sich Blockchain-Enthusiasten derzeit noch konfrontiert sehen. Hier muss sich noch einiges tun, damit das Web3 endgültig im Mainstream ankommt und Solana geht mit seinen neuen Features einen Schritt in die richtige Richtung.

Der SOL-Kurs liegt heute bereits ordentlich im Plus, was aber nicht nur auf die neuen Funktionen von Solana zurückzuführen sein dürfte, sondern die allgemeine Situation am Markt widerspiegelt, der sich heute langsam von der Korrektur der letzten Tage erholen zu scheint. Neben SOL gehört auch der Solana-basierte Meme Coin Dogwifhat (WIF) zu den großen Gewinnern, der zwischenzeitlich um über 20 % zugelegt hat. Auch andere Meme Coins wie BRETT, FLOKI und Co. legen ordentlich zu.

Pepe Unchained (PEPU) steigt auf 700.000 Dollar

Bei Pepe Unchained (PEPU) handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der das volle Potenzial von PEPE entfesselt, indem der Coin sogar mit einer eigenen Layer 2 Chain kommt, die schnelle und günstige Transfers ermöglicht. $PEPU ist erst seit wenigen Tagen im Vorverkauf erhältlich und hat in dieser frühen Phase bereits die 700.000 Dollar Marke geknackt, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen explodieren könnte.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Neue Coins, die nach einem erfolgreichen ICO an den Kryptobörsen gelistet werden, können oft innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gehen und ihren Wert vervielfachen, wovon Käufer, die schon während des Presales investiert haben, natürlich am meisten profitieren würden. PEPU ist auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Dadurch wird das Angebot beim Handelsstart weiter begrenzt, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

