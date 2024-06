Vaduz (ots) -Am Dienstag, 25. Juni 2024, empfing die Regierung ihre Amtskollegin und ihre Amtskollegen aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden zu einem offiziellen Besuch in Vaduz. Das letzte Treffen in Liechtenstein fand 2005 statt.Regierungschef Daniel Risch begrüsste die Gäste im Regierungsgebäude. Nach einem kurzen Austausch und Apéro wurden die Regierungsmitglieder des Kantons Appenzell Ausserrhoden durch das Regierungs- und Landtagsgebäude geführt. Dabei erhielt die Delegation aus Appenzell Ausserrhoden interessante Einblicke in die Funktionsweise und die Architektur der politischen Institutionen Liechtensteins. Nach der Besichtigung begab sich die Gruppe auf einen geführten Spaziergang durch das Städtle und damit auch durch die Skulpturen und Kunstinstallationen der Bad Ragartz 2024, die noch bis Ende Oktober das Ortsbild zieren und kulturelle Brücken über die Grenze schlagen. Der Spaziergang endete in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein. Danach erwartete die Gäste ein gemeinsames Abendessen, bei dem sich die Regierungsmitglieder über aktuelle politische Themen austauschten."Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Appenzell Ausserrhoden sind für uns sehr wichtig und bereichern die regionale Zusammenarbeit", so Regierungschef Daniel Risch. Von Seiten der Kantonsregierungnahmen Landammann Yves Noël Balmer, der Stellvertretende Landammann Dölf Biasotto, Regierungsrätin Katrin Alder, die Regierungsräte Hansueli Reutegger und Alfred Stricker sowie Ratschreiber Roger Nobs teil. Liechtenstein wurde durch Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, die Regierungsmitglieder Graziella Marok-Wachter, Dominique Hasler und Manuel Frick sowie Regierungssekretär Horst Schädler vertreten.Pressekontakt:Horst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06horst.schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920934