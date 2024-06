Technology Holdings, eine globale Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, wird als exklusiver Finanzberater für Design Industry, eine der größten unabhängigen Beratungsgesellschaften für MedTech Produktdesign und -entwicklung in Australien, bei deren strategischen Verkauf an Capgemini tätig werden.

Gegründet 1987 mit Studios in Sydney, Melbourne und Newcastle, ist Design Industry ein preisgekröntes Team von mehr als 80 Experten mit gründlichen Kenntnissen über MedTech, industrielles Design, mechanisches Engineering, Elektronikdesign und Produktentwicklung. Mit der Akquisition von Design Industrywird Capgemini seine Fähigkeiten in den Bereichen Produktdesign und Entwicklung stärken und sein Angebot an Engineering in Australien ausweiten.

"Die Zusammenarbeit mit Technology Holdings war für uns eine absolute Wende. Deren strategische Führung, unnachahmliche Expertise und uneingeschränktes Engagement haben uns durch den schwierigen M&A-Prozess geleitet. TH hat unsere Position als führender Design- und Engineeringpartner in der Region anerkannt und hat einen methodischen und außergewöhnlich professionellen M&A-Prozess durchgeführt. Sie waren der ideale strategische Partner und haben für unser Unternehmen eine hohe Bewertung erzielt. Dank deren weiten Netzwerk von Käufern lagen mehrere Offerten vor und das Ergebnis lag über unseren Erwartungen. Wir hätten bei dieser sensiblen Transaktion keinen besseren Partner finden können. Vielen Dank, TH für eure Unterstützung und euer Engagement," sagte David Jones, CEO von Design Industry.

Simon Croft, Associate Director, ANZ beiTechnology Holdings fügte hinzu: "Wir sind erfreut über das Ergebnis für Design Industry. Es war ein Vergnügen, mit David und Murray bei dem strategischen Verkauf zusammenzuarbeiten. Dies ist unsere sechste Transaktion in der Region ANZ. Es ist ein weiterer Beweis, wie hoch das Interesse der großen, globalen Technologieunternehmen an Akquisitionen in dieser Region ist, um ihre Präsenz dort zu verstärken."

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings sagte: "Wir freuen uns über die Bekanntgabe dieser Transaktion unser zehnter Produktengineering-Deal. Damit beweisen wir unsere starke Präsenz in den Bereichen MedTech, Product Design und Engineering sowie unsere führende Position in der Region ANZ. Wir wünschen Design Industry viel Erfolg bei ihrer strategischen Partnerschaft mit Capgemini."

Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der üblichen Bedingungen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

