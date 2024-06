EQS-News: EuroTeleSites AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

EuroTeleSites AG: Ergebnisse der ersten ordentlichen Hauptversammlung



25.06.2024 / 17:59 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EuroTeleSites, ein Tower Unternehmen, das seit 2023 an der Wiener Börse notiert, betreibt 13.465 Funktürme und baut erfolgreich Europas digitale Infrastruktur in Österreich und den fünf Märkten. Die erste ordentliche Hauptversammlung der EuroTeleSites AG fand heute in Wien unter Teilnahme von Aktionären und Aktionärinnen mit rund 91% Prozent des vertretenen Grundkapitals statt. Die Aktionäre und Aktionärinnen beschlossen unter anderem die Vergütungspolitik für Vorstand und Aufsichtsrat, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und entlasteten die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. wurde als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wiederbestellt. Wie beim Börsengang im September 2023 angekündigt, werden die Überschüsse aus dem Jahr 2023 zur Reduktion der Verschuldung genutzt. Zudem hält der Vorstand an seiner Guidance mit einem Umsatzwachstum von etwa 5% für das Gesamtjahr 2024 fest. Die Hauptversammlung wurde gestreamt, diese ist ab sofort unter dem Link aufrufbar. Die Beschlussergebnisse finden Sie hier .



25.06.2024 CET/CEST