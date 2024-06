Test Manager zielt darauf ab, die Produktivität, Zusammenarbeit und Effizienz im Testmanagement zu verbessern, indem es eine zentrale, benutzerfreundliche Plattform für die umfassende Organisation von Testfällen und die Nachverfolgung in Echtzeit bietet.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte einheitliche Testplattform, stellt sein neuestes Angebot Test Manager vor. Durch die nahtlose Integration von Testauslösung, Berichterstellung und Organisation verspricht Test Manager, Test-Workflows zu rationalisieren und die Effizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Test Manager von LambdaTest ist eine All-in-One-Lösung, die die Verwaltung von Testfällen rationalisiert und den gesamten Testprozess für Teams vereinfacht. Mit einem zentralen Aufbewahrungsort für alle Testressourcen, einschließlich automatisierter und manueller Testfälle, Testpläne und Testausführungen, ermöglicht Test Manager nahtlosen Zugriff und Zusammenarbeit.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen leistungsstarken Funktionen ermöglicht Test Manager eine effiziente Testverwaltung. Integrierte geführte Sondierungstests sorgen für reibungslose manuelle Durchläufe und Statusverfolgung, während eine bidirektionale Synchronisierung mit der Jira App eine mühelose Problem- und Fehlerverwaltung ermöglicht. Durch den Einsatz von KI erstellt Test Manager automatisch BDD-Szenarien für Automatisierungstests und steigert so die Produktivität.

Darüber hinaus bietet Test Manager eine umfassende Dashboard- und Berichtsfunktion, die alle Beteiligten über die Testaktivitäten informiert. Mit der nahtlosen Plattformmigration von führenden Tools wie TestRail und Zephyr Scale wird die Umstellung von Repositories zum Kinderspiel.

"Test Manager wurde entwickelt, um die Verwaltung der Testaktivitäten von Testteams deutlich zu verbessern", fügt Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products bei LambdaTest, hinzu. Es besteht ein Bedarf an einem stärker integrierten, intuitiven Tool, das alles von der Erstellung von Testfällen bis zur Echtzeit-Berichterstattung abdeckt. Test Manager kann genau das und noch mehr. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie es die Testlandschaft verändert und den Teams hilft, schnell und zuverlässig hochwertige Software zu liefern."

Test Manager wird die Art und Weise, wie Testteams ihre Testaktivitäten verwalten, revolutionieren und bietet eine einheitliche Lösung, die die Produktivität, Zusammenarbeit und Effizienz verbessert.

Weitere Informationen über Test Manager finden Sie hier: https://www.lambdatest.com/test-manager

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

