München, Deutschland (ots/PRNewswire) -Bei seiner dritten Teilnahme an der ees Europe stellt CLOU neue Energiespeicherlösungen und -produkte vor, die Europa bei der Umstellung auf saubere Energie unterstützen werden. Zu diesen neuen Versionen gehören das CLOU Engineering & Procurement Package ("EP Package"), die erste umfassende Energiespeicherlösung des Unternehmens, und das Aqua-C2, ein Energiespeichermodul mit hoher Dichte. Das Unternehmen zeigt auch eine Vorschau auf sein Aqua-C2.5, einen 20-Fuß-Container mit über 5 MWh Leistung.CLOU ist ein Anbieter von Smart-Grid- und Batteriespeicherlösungen mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Energiebranche. CLOU ist auf der ees Europe 2024 erstmals seit seiner Übernahme durch die Midea Group im Jahr 2023 mit neuen Ressourcen und Netzwerken vertreten.Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der immer gravierenderen Auswirkungen des Klimawandels ist Europa weltweit führend bei der Umstellung der Energienetze von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare, saubere Energie. Die jährliche Ausstellung auf der ees Europe zeigt die rasch voranschreitende Innovation, die dazu beiträgt, die Transformation der Energienetze und Kraftwerke nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt voranzutreiben."CLOU ist stolz auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern - darunter auch viele Partner hier in Deutschland -, um saubere Energie so schnell und umfassend wie nötig bereitzustellen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und die Energiesicherheit in allen Ländern, in denen wir tätig sind, zu verbessern", so Luca Tonini, CTO bei CLOU.Die neuen Lösungen von CLOU werden den Erzeugern sauberer Energie in mehrfacher Hinsicht helfen.Erstens ist das EP-Paket eine umfassende Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette von BESS abdeckt, einschließlich DC-Block, PCS, MV-Transformatoren, Schaltanlagen, EMS, SCADA und O&MS. Die Lösung umfasst die Dimensionierung, elektrische Konstruktion, Kommunikationsdesign, Finanzanalyse und langfristige Servicevereinbarungen auf Standortebene. Das EP-Paket ist einzigartig, da es all dies über eine einzige Schnittstelle abdeckt und flexible Servicekombinationen bietet, um die spezifischen Anforderungen jeder Energieerzeugungsanlage zu erfüllen.Im Segment der Energiespeicherprodukte bringt CLOU seine neueste Speichereinheit, den Aqua-C2, auf den Markt. Im Vergleich zu seiner Vorgängerversion bietet das Aqua-C2 eine beachtliche Steigerung der Energiedichte auf Standortebene um 40 % und eine Steigerung der über die gesamte Lebensdauer nutzbaren Energie um 35 %. Diese Verbesserungen gehen einher mit einer erhöhten Umwelttoleranz gegenüber extremen Witterungsbedingungen, einem geringeren Verbrauch von Sekundärsystemen und einem verbesserten Design der Sicherheitssysteme.Außerdem wird das Unternehmen seine Aqua-C2.5 vorstellen, eine Lösung mit über 5 MWh in einem 20-Fuß-HC-Container, die entweder mit einem String-PCS oder einem DCDC-Wandler ausgestattet ist. Dieser hochmoderne Energiespeicher wird die neueste Technologie von CLOU bereitstellen, um einzigartige Kundenanforderungen zu erfüllen.Während der ees Europe wird CLOU auch drei neue technische Partnerschaften mit PAX Solar, SunService EOOD und Ktistor Energy unterzeichnen, um Service und technische Unterstützung für BESS-Projekte in Deutschland, Bulgarien und Griechenland anzubieten. Diese neuesten Partnerschaften von CLOU in Europa werden dazu beitragen, die Entwicklung sauberer Energien in der Region weiter voranzutreiben und gleichzeitig Innovationen zu fördern und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.Charles Gao, Oversea Solution Director der CLOU Energy Storage Product Company, erklärt: "Wir sind stolz darauf, unsere neueste EP-Paketlösung in die über hundert Länder zu bringen, in denen wir tätig sind, und vor allem hier in Europa, wo die Energiewende am schnellsten vorankommt. Die diesjährige ees Europe bietet uns eine wichtige Plattform, um mit unserer internationalen Präsenz zu werben und mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während wir anstreben, ein Energiedienstleister von Weltrang zu werden."Informationen zu CLOUCLOU Electronics Co. (CLOU) ist ein globales Hightech-Unternehmen, das modernste Geräte und Lösungen für intelligente Stromnetze und erneuerbare Energien anbietet. Das 1996 gegründete Unternehmen gehört zur Midea-Gruppe, einem Fortune Global 500-Unternehmen. CLOU ist in über 100 Ländern der Welt tätig und hat bis Ende 2023 über 4 GWh an Energiespeichersystemen geliefert. Weitere Informationen unter https://www.linkedin.com/company/clou-energy/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446166/CLOU_Electronics_ees_Europe_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ees-europe-clou-stellt-neue-energiespeicherlosung-vor-und-vereinbart-mehrere-europaische-partnerschaften-302181979.htmlPressekontakt:Yetong Meng,Mobil: (0086)15830687064,E-Mail: mengyt4@midea.comOriginal-Content von: CLOU Electronics Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173057/5809580