© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Wahlen in Frankreich bleiben das bestimmende Thema. Welche Szenarien jetzt denkbar sind.EUR / USD Die Parlamentswahl in Frankreich am kommenden Sonntag bleibt das alles bestimmende Thema an den Märkten. Doch was, wenn die schlimmsten Erwartungen ausbleiben und das Wahlergebnis für Kontinuität steht? In diesem Fall dürfte sich das Währungspaar EUR / USD wieder jenseits der Marke von 1,09 einpendeln, wo es schon vor der Europawahl gehandelt wurde. Angesichts der Wahlprognosen ist aber wahrscheinlicher, dass das Wahlergebnis in Frankreich die grundlegende Tektonik in Frankreich und möglicherweise auch innerhalb von Eurozone und der EU verändern wird. Erreichen die Rechtspopulisten eine …