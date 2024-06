RoslinCT, ein führendes Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) für Zell- und Gentherapie, hat Professor Sir Peter Mathieson MB BS (Hons), PhD, FRCP, FRCPE, FMedSci, FRSE, FRSA und Alexander Vos zu neuen Non-Executive Directors ernannt.

Professor Sir Peter Mathieson bringt einen außergewöhnlichen Schatz an Erfahrungen in höherer Bildung, medizinischer Forschung und Unternehmensführung mit. Derzeit ist er seit 2018 Principal of the University of Edinburgh und er hat Positionen als Honorarprofessor in Medizin an den Universitäten von Edinburgh, Hongkong und Bristol inne. Während seiner Laufbahn besetzte er wichtige Positionen wie President of the University of Hong Kong (2014-18) und Dean of the Faculty of Medicine Dentistry an der University of Bristol (2008-14). Sir Peter wurde Neujahr 2023 wegen seiner Verdienste um die Hochschulbildung zum Ritter geschlagen, was die Bedeutung seines Beitrags hervorhebt. Darüber hinaus hatte er mehrere Non-executive- und Trusteepositionen inne, wie zum Beispiel bei der Renal Association, dem Council for the Advancement and Support of Education (CASE), dem Scottish Funding Council und dem Newbattle Abbey College Trust. Im Verlauf seiner Karriere war er auch als Honorarspezialist für Nephrologie mit einem klinischen Interesse an Autoimmunkrankheiten und Nierentransplantationen tätig. Er hat eine bedeutende Forschergruppe in Bristol geleitet und hat zur Ausbildung von Medizinern und klinischer Forschung, besonders in Afrika, beigetragen. Die Anzahl seiner Publikationen beträgt 327, unter anderem klinische Tests, Laborforschung und soziale Angelegenheiten. Er zählt sowohl im UK als auch international zum Kreis der herausragenden Akademiker seines Fachs.

Alexander Vos bringt 30 Jahre Erfahrung in der Biotechnologie mit. Er ist auf Biopharmazeutik sowie Zell- und Gentherapie spezialisiert. Er begann bei McKinsey Co. und war in Führungspositionen bei Genzyme Therapeutics Europe tätig. Er war CEO bei MediService AG, PAION AG's stellvertretender CEO und COO und er bereitete erfolgreich den Verkauf von PharmaCell BV an Lonza vor. Vos war auch als CEO bei VarmX und VectorY tätig, er entwickelte deren Strategie und brachte erhebliche Finanzmittel für diese Unternehmen auf. Derzeit sitzt er in zahlreichen Aufsichtsräten von Biotechunternehmen und ist ein Venture Partner bei BioGeneration Ventures. Er hält einen MS in Pharmazie und Pharmazeutik und einen MBA von Stanford University. Alexander Vos's erprobte Kenntnisse bei der Entwicklung von innovativen Therapien und seine erfolgreichen Strategien für Investoren werden für RoslinCT unersetzlich sein. Seine Erfahrungen mit der Entwicklung von Biotechstrategien, im operativen Bereich und mit M&A werden die bereits bestehenden Stärken des Vorstands gut ergänzen.

"Wir freuen uns, sowohl Herrn Professor Sir Peter Mathieson als auch Alexander Vos in unserem Board begrüßen zu dürfen," sagte Geoffrey Hamilton Fairley, Executive Chairman der RoslinCT Group. "Sir Peter's weitreichende Erfahrungen, seine herausragenden akademischen Leistungen und seine Erfolge in der medizinischen Forschung und Bildung, kombiniert mit den strategischen Fähigkeiten sowie Erfahrungen in der Zell- und Gentherapie von Alexander passen sehr gut zur Mission von RoslinCT. Deren Fachwissen wird für uns bei der Entwicklung und Herstellung von modernsten Zell- und Gentherapien unerlässlich sein."

"Ich fühle mich geehrt, RoslinCT in solch für das Unternehmen und in der Zell- und Gentherapie aufregenden Zeiten beitreten zu dürfen," sagte Sir Peter Mathieson. "Ich freue mich darauf, RoslinCT bei seinen Bemühungen um lebensrettende Therapien für Patienten auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Alexander Vos fügte hinzu: "Ich begleite RoslinCT gern auf seinem Weg mit dem Ziel, Zell- und Gentherapien weiterzuentwickeln. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren der Branche und ich werde mein Bestes tun, um zum Erfolg beizutragen."

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein führendes Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) mit dem Schwerpunkt Zell- und Gentherapie. Es wurde 2006 gegründet und baute auf der bahnbrechenden Technologie auf, die zum Klonen des Schafs Dolly 1997 am Roslin Institute eingesetzt wurde. RoslinCT hat Kenntnisse hervorgebracht, die die Humanmedizin voranbringen. Das Unternehmen ist in seinem Bereich eine Kapazität und hat wichtige Meilensteine erreicht. Dazu gehört die Herstellung von menschlichen pluripotenten Stammzellen klinischen Grades. Gemeinsam mit Partnern hat RoslinCT auch das erste CRISPR-bearbeitete Zelltherapieprodukt für Erbkrankheiten entwickelt und zwar von den Anfängen bis zum Markteintritt.

Ausgestattet mit 22 speziell für die Zelltherapie entwickelten cGMP-Suiten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts, bietet RoslinCT innovative Prozess- und Analyseentwicklung, cGMP-konforme klinische und kommerzielle Herstellung für eine Reihe von Zelltypen für autologe und allogene Prozesse sowie cGMP-konforme iPSC-Zelllinienentwicklung, Gen-Editierung und Differenzierung.

Mit seinen maßgeschneiderten CDMO-Lösungen versetzt RoslinCT Partner in die Lage, von der Entwicklung bis zur Marktgängigkeit fortzuschreiten und weltweit lebensrettende Zell- und Gentherapien anzubieten. RoslinCT gehört zum GHO Capital Portfolio. Entdecken Sie mehr über unseren Service unter: www.roslinct.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625806557/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

Katerina Tsita

Senior Marketing Manager, RoslinCT

E-mail: katerina.tsita@roslinct.com