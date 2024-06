Andersen Global setzt seine Expansion in der Türkei mit der Aufnahme des Kooperationsunternehmens Celen Corporate Property Valuation Counseling Inc. (Celen) fort und ergänzt damit die bestehenden Steuer- und Rechtsberatungskapazitäten des Unternehmens um Bewertungsressourcen.

Dank seiner 50-jährigen, breit gefächerten praktischen Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Bauwesens, der Infrastruktur, der industriellen Entwicklung und des Investitionsumfelds ist Celen in der Lage, türkischen und globalen börsennotierten Unternehmen, Regierungsorganisationen, Privatunternehmen und Familien eine umfassende Palette von Bewertungsdienstleistungen anzubieten. Das 1995 gegründete und von der geschäftsführenden Gesellschafterin Guniz Celen geleitete Bewertungsunternehmen bietet Lösungen in mehr als 18 Ländern an und hat sich zu einer der etabliertesten Bewertungsfirmen in der Türkei entwickelt.

"Im Laufe der Jahre haben wir starke Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut, indem wir unter großer Unsicherheit wirkungsvolle und innovative Lösungen geliefert haben", sagte Guniz. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und kooperierenden Firmen von Andersen Global, um unseren Kunden ein umfassendes Angebot an integrierten, grenzüberschreitenden Dienstleistungen zu bieten und unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten."

"Celen teilt unser Engagement, unseren Kunden einen erstklassigen Kundenservice zu bieten", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Das Wissen von Guniz und ihrem Team über den Bewertungssektor unterstützt unser Engagement, unseren Kunden ganzheitliche, grenzüberschreitende Lösungen zu bieten und synergetische Arbeitsbeziehungen zwischen den Mitgliedern und den kooperierenden Firmen in der Türkei und in der gesamten Region zu schaffen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 17.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 450 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

