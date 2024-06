NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Alles in allem dürfte der Lkw-Bauer immer noch solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinen herausfordernden Endmärkten sollte das Unternehmen weiterhin von der starken Preissetzungsmacht und den Auswirkungen der bereits im vierten Quartal des letzten Jahres eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen profitiert haben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 19:16 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

