Pepe steigt um 20 %, während dieser neue Pepe-Coin schon 725.000 $ erreicht

Kryptowährungen springen im Laufe des Handelstages deutlich an. Der breite Markt liegt schon wieder rund 3 Prozent im Plus und Risikobereitschaft kehrt in den letzten 24 Stunden zurück. So konnten Meme-Coins besonders stark profitieren. Hier gab es bei Brett, Dogwifhat oder auch Pepe massive Kursgewinne von 20-25 Prozent. Um den letztgenannten Meme-Coin soll es heute gehen - denn Pepe ist mit einem Wochenplus von 25 Prozent schon wieder in die Top 20 vorgerückt und baut erneut Momentum auf.

Damit ist der Pepe Coin einer der beliebtesten Meme-Coins des laufenden Jahres - Year-to-date lag die Rendite bei rund 900 Prozent. Damit konnte sich einer der wertvollsten Spaßwährungen der Welt binnen Jahresfrist fast verzehnfachen. Dennoch stellt sich bei einer Marktkapitalisierung von über 5,5 Milliarden US-Dollar für einen nutzlosen Meme-Coins stets die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Noch wichtiger dürfte es naturgemäß sein, ob und wieviel weiteres Potenzial besteht.

Da viele Anleger die Upside gedeckelt sehen und das Chance-Risiko-Verhältnis weniger attraktiv als vielleicht noch vor einigen Wochen ist, gewinnen auch immer wieder neue Meme-Coins und Pepe Alternativen an Relevanz.

Pepe Alternative: PEPU explodiert auf 725.000 $ - sind 10x möglich?

Eines dieser neuen Projekte, das sich als Pepe Alternative positionieren möchte, ist Pepe Unchained oder PEPU. Denn Pepe Unchained hat vor kurzem seinen Presale gestartet und lockt damit viele risikofreudige Investoren an. Dieses Projekt verbindet die Popularität von Meme-Coins mit der Effizienz moderner Layer-2-Technologie, um schnelle und kostengünstige Transaktionen zu ermöglichen. Bereits in der ersten Woche konnten über 725.000 US-Dollar eingesammelt werden. Das Team beschreibt das Projekt auf der Website wie folgt:

"Pepe Unchained - Die Zukunft der Meme-Coins. Eine Layer-2-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren - und natürlich Meme - gebaut wurde. Der $PEPU Token treibt das gesamte Ökosystem an. Sie sind früh genug dran, um ein neues goldenes Zeitalter der Meme Coins zu erleben. Mit Pepe an seinem rechtmäßigen Platz als König, und dem Pepe Unchained Layer 2 - seinem Königreich."

Der $PEPU-Token steht im Mittelpunkt des Pepe Unchained-Ökosystems. Der Presale umfasst 20 Prozent der gesamten Token-Menge. Weitere 30 Prozent sind für Staking-Belohnungen vorgesehen, während 20 Prozent für Marketing, 10 Prozent für Liquidität, 10 Prozent für die Projektfinanzierung und 10 Prozent für die Layer-2-Entwicklung reserviert sind. Diese Verteilung soll sicherstellen, dass das Projekt langfristig erfolgreich ist.

Der aktuelle Preis des PEPU-Tokens im Presale liegt bei 0,0080641 US-Dollar und kann über ETH, USDT oder Kreditkarte erworben werden. Die Investoren haben nur noch drei Tage Zeit, um die Tokens zu diesem Preis zu sichern und so von potenziellen Buchgewinnen zu profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.