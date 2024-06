DJ VW investiert zunächst 1 Mrd. USD in Rivian Automotive

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG investiert in den US-Elektroautobauer Rivian Automotive. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen zunächst 1 Milliarde US-Dollar investiert werden. Zudem beabsichtigt der Konzern die Gründung eines Joint Venture mit Rivian im Bereich der elektrischen/elektronischen Architektur (sogenannte E/E-Architektur) für Elektrofahrzeuge. Die gesamten Investitionen von Volkswagen in Rivian und das Joint Venture könnten laut Mitteilung bis 2026 auf bis zu 5 Milliarden Dollar ansteigen. An dem Joint Venture, das gemeinsam paritätisch geführt werden soll, sollen Volkswagen und Rivian jeweils zu 50 Prozent beteiligt sein.

Bei erfolgreicher Umsetzung des Joint Venture beabsichtigt Volkswagen, weitere Investitionen in Aktien der Rivian Automotive bzw. in das Joint Venture in Höhe von insgesamt 4 Milliarden Dollar vorzunehmen.

Die Transaktion könnte den weiteren Angaben zufolge einen ungeplanten Liquiditätsabfluss von bis zu 2,0 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr zur Folge haben. Daher aktualisiert die Volkswagen AG ihre Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024. Im Konzernbereich Automobile wird nunmehr ein Netto-Cashflow in der Bandbreite von 2,5 und 4,5 (zuvor: 4,5 bis 6,5) Milliarden Euro erwartet und eine Nettoliquidität zwischen 37 und 39 Milliarden Euro.

Die Aktien von Rivian steigen im nachbörslichen US-Handel kräftig um 42,6 Prozent.

June 25, 2024 16:53 ET (20:53 GMT)

