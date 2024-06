Die Aktie des E-Autobauers Rivian schießt am Dienstagabend um mehr als 40 Prozent nach oben, nachdem die US-Amerikaner nach Handelsschluss an der Wall Street Pläne für ein Joint Venture mit Volkswagen verkündet haben. Im Zuge dessen investiert VW zunächst eine Milliarde Dollar über eine Wandelanleihe bei Rivian.Anschließend wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Amerikanern gründen und weitere vier Milliarden Dollar in das Geschäft investieren, wie VW am Dienstagabend mitteilte. ...

