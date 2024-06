Krypto News: So kann man den Bitcoin Crash jetzt sicher überstehen

Der Kryptomarkt befindet sich seit Tagen in einem Korrekturmodus und bisher scheint noch kein Ende in Sicht zu sein. Laut Ansicht einiger Krypto-Experten könnte der Abverkauf sogar noch bis in den Bereich von 44.000 USD gehen.

Daher haben einige Wale einen Teil ihrer Assets umdisponiert und sind in Krypto-Presales wie Pepe Unchained und 99Bitcoins geflüchtet. Denn diese können bis zur ersten Listung Kursverluste vermeiden, da sie noch nicht handelbar sind. Gleichzeitig erzielen sie oft schon Buchgewinne durch Preiserhöhungen und Staking.

In diesem Zusammenhang hat 99Bitcoins nun den nächsten Meilenstein seines Fundraisings erzielt. Dabei war auch seine große Nutzerbasis von mehr als 700.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmern behilflich, wobei 99Bitcoins über die vergangenen 11 Jahre seine Autorität im Bereich der Web3-Bildung etabliert hat.

Mittlerweile wurden sogar schon 2,2 Mio. USD eingeworben, mit welchen die innovative Bildungsplattform finanziert werden soll. Sie engagiert sich im Bereich der Tokenisierung der Bildung und führt unter anderem das innovative Learn-to-Earn-Modell ein. Dieses vergütet den Teilnehmer für das Erlernen unterschiedlicher Themenbereiche Coins.

Die native Kryptowährung des Ökosystems ist der $99BTC-Token, welcher auf Ethereum herausgegeben wird. Er gewährt seinen Inhabern exklusive Vorteile, wie beispielsweise Premium-Zugänge, Marktsignale, VIP-Gruppen und mehr.

Der Presale von 99Bitcoins befindet sich schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Derzeit werden die Coins noch für einen Preis von 0,00111 USD angeboten. In 6 Tagen und 15 Stunden findet jedoch die nächste Erhöhung auf 0,00112 USD statt.

Somit bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um sich die Coins eines der am meisten diskutierten Presales in diesem Jahr zum aktuellen Preis zu sichern. Laut Ansicht einiger Analysten könnte er noch im Jahr 2024 überdurchschnittlich steigen, wenn er im dritten Quartal an den Kryptobörsen eingeführt wird.

Gute Kaufgelegenheit für $99BTC angesichts BTC-Korrektur und Nutzerwachstum?

Nachdem das Jahr für Bitcoin so gut angefangen und er Kursgewinne von bis zu 75 % verzeichnet hat, wurde gestern im Vergleich zum neuen Allzeithoch ein Verlust von 18 % erlitten. Davon sind allein 10 % auf den Monat Juni zurückzuführen.

Zuletzt haben verschiedene Faktoren zu einer Eintrübung des Sentiments der Kryptoinvestoren geführt. Unter anderem hat die deutsche Regierung angefangen, ihre beschlagnahmten 50.000 BTC von Movie2k im Wert von umgerechnet 3,10 Mrd. USD zu verkaufen.

Hinzu kam die belastende Nachricht, dass die insolvente Kryptobörse Mt Gox in der kommenden Woche die Assets an ihre Gläubiger überweist. Somit werden die 140.000 BTC im Wert von 8,66 Mrd. USD an sie zurückgegeben, was einen Verkaufsdruck auslösen kann, da sie schon seit zehn Jahren darauf warten. Dies wurde von einigen bereits antizipiert.

Ebenso gibt es Sorgen bezüglich der Anschuldigungen der CFTC, dass Jump Trading sich mit dem Gründer von Terra zusammengetan hat, um den Kurs von Terras Stablecoin zu manipulieren. Dieses Thema hat die Erinnerungen an den Kryptowinter 2022 geweckt.

Ein weiteres belastendes Thema sind die hohen Inflationsdaten, welche die Zinssenkungen der Fed weiter in die Zukunft rücken. Bis dahin könnte dies sich etwas belastend auf Kryptowährungen wie Bitcoin auswirken.

Neben diesen weniger erfreulichen Ereignissen gibt es auch positive Entwicklungen zu bemerken. So wurden von den Kursanstiegen der Kryptowährung wiederum viele neue Nutzer angezogen. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Anstieg der Wallet-Adressen auf 1,3 Mrd. im Mai.

Insbesondere institutionelle Investoren warten vorwiegend Korrekturen ab, um dann mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis in den Markt einzusteigen. Somit nehmen mit sinkenden Kursen wiederum die Anreize für Nachkäufe zu, vornehmlich, da der Bullenmarkt historisch betrachtet bis zum zweiten oder dritten Quartal 2025 anhalten dürfte.

Vor einem Investment in Bitcoin oder andere Kryptowährungen sollte jedoch ein gutes Verständnis über diese erlangt werden. Somit können Anleger ihre Risiken verringern und ihre Chancen vergrößern. Genau an dieser Stelle setzt 99Bitcoins an, welches zu einer unersetzbaren Ressource für an Krypto-Themen interessierte Personen werden soll.

Lehren aus Mt Gox schützen Investoren künftig besser

Der Vorfall von Mt Gox hat in der Kryptowelt für Entsetzen gesorgt. Dabei wurden durch den Hack 744.408 Bitcoins der Kunden und weitere 100.000 BTC des Unternehmens gestohlen. Laut Berichten soll der Vorfall auf eine Entnahme aus der Hot-Wallet der Börse zurückzuführen sein, welcher durch ein Datenleck ausgelöst wurde.

Seitdem wurden die Anleger stärker sensibilisiert und achten vermehrt auf Sicherheit. So sind ihnen primär die Risiken der Speicherung von Kryptowährungen im Internet sowie der Verwahrung des Vermögens an zentralen Börsen stärker bewusst geworden sind. Denn eine Cold-Wallet hätte solche Probleme vermeiden können.

Dieses grundlegende Wissen und noch viel mehr vermittelt die Bildungsplattform von 99Bitcoins. Somit werden die Nutzer optimal auf die Kryptowelt vorbereitet, während sie gleichzeitig durch die Ausbildung Belohnungen in Kryptowährungen verdienen.

Werden Sie mit 99Bitcoins zum Krypto-Experten und dafür belohnt

Einen neuen Ansatz verfolgt 99Bitcoins mit seinem Learn-to-Earn-Konzept. Dieses soll den Teilnehmer interaktive und lohnende Lernerfahrungen bieten. Gleichzeitig will es für ein florierendes Bildungsökosystem sorgen, indem sich auch Dritte an 99Bitcoins beteiligen. Auf diese Weise könnte es wesentlich leichter skalieren, als es bei anderen Projekten der Fall ist.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Nutzer mithilfe von 99Bitcoins Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können. Unter anderem gehört dazu die Absolvierung von Lernmodulen, Quizzen und anderen Lerninhalten.

Eine weitere Möglichkeit für Lehrkräfte stellt hingegen die Erstellung von eigenen Bildungsbeiträgen für die Community dar. Aber auch durch die Unterstützung anderer Nutzer oder die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten können $99BTC-Coins erworben werden.

Über die vergangenen Jahre ist 99Bitcoins zu einer Autorität im Bereich der Krypto-Bildung geworden. Dabei besteht seit Jahren die Mission darin, die Themen mithilfe von unter anderem Anleitungen, Kursen und Videos besonders leicht verständlich zu erklären. Schon jetzt gibt es Kurs in einer Länge von 79 Stunden.

Revolutionizing Learn2Earn!



Why It's the Future:



With the $99BTC Token, you can earn rewards simply by expanding your Cryptocurrency knowledge.



The Numbers:



- 79 hours of Courses

- 709K Followers

- 2.85M Subscribers



Take a look: https://t.co/NXD7DAamqrBitcoin pic.twitter.com/rtBrEJjaZA - 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) May 5, 2024

Die über 99Bitcoins erworbenen $99BTC-Token können wie gewöhnlich gegen andere Kryptowährungen getauscht werden. Jedoch kann sich ein Halten als wesentlich attraktiver erweisen.

Denn mit den Coins können besondere Inhalte freigeschaltet werden, wie Schulungen, exklusive Webinare, VIP-Gruppen, Experten-Handelssignale und aktuelle Marktanalysen. Ebenso zahlt das Projekt den Tokeninhabern über das Staking ein passives Einkommen, welches aktuell bei 744 % pro Jahr liegt.

99Bitcoins profitiert von florierendem BTCFi-Ökosystem

Bitcoin vollzieht immer stärker seinen Wandel von einer Kryptowährung hin zu einem Ökosystem, auf welchem andere Token, NFTs und andere komplexe Angebote offeriert werden. Einer dieser Pioniere, welcher wie auch andere Innovatoren besonders stark profitieren kann, ist 99Bitcoins.

Zu Beginn wird der Token auf Ethereum als ERC-20 herausgegeben. Im späteren Verlauf soll das Projekt dann auf den BRC-20-Standard der Bitcoin-Blockchain umgestellt werden. Mithilfe der Umstellung kann von der Sicherheit, Resilienz, Unveränderlichkeit und Etablierung der größten Blockchain profitiert werden. Einige vergleichen ein Investment in 99Bitcoins sogar mit einem in Bitcoin selbst.

Aber auch Anfänger könnten von der innovativen Bildungsplattform stärker profitieren. Denn sie erlangen das notwendige Grundwissen über Kryptowährungen und attraktive Belohnungen in Coins. Der Kryptoanalyst ClayBro hat auch auf das Potenzial verwiesen, welches 99Bitcoins angesichts des Ansturms der neuen Kleinanleger bietet.

Vorverkaufsangebot von 99Bitcoins gewährt einmalige Chance

Eine besonders gute Einstiegsmöglichkeit in einen vielversprechenden Coin bietet ein Presale, da die Kurse noch nicht an den Börsen in die Höhe getrieben wurden. Für das Vorverkaufsangebot von 99Bitcoins schließt sich jedoch langsam das Zeitfenster.

Von den insgesamt 99 Mrd. $99BTC können über den Presale rund 10,3 Mrd. Token erworben werden. Weitere 13,86 Mrd. sind für die Staking-Belohnungen reserviert worden, um von den förderlichen Eigenschaften auf den Kursverlauf zu profitieren.

Als Soft Cap hat 99Bitcoins 5,3 Mio. USD und als Hard Cap von 11 Mio. USD auserwählt. Bis eines dieser Finanzierungsziele erreicht wurde, haben die Anleger noch Zeit, um die Coins im Presale zu kaufen. Allerdings nehmen die Buchgewinne durch Preiserhöhungen und Staking-Rendite kontinuierlich ab. Zudem wurde schon fast die Hälfte des Soft Caps erreicht, sodass die Zeit langsam drängt.

Für die Teilnahme am Presale verbinden Investoren ihre Wallet mit dem Presale-Widget der offiziellen Website von 99 Bitcoins. Dann können sie die Kryptowährungen USDT, ETH und BNB in $99BTC-Coins umtauschen oder mit Bankkarte auch Fiatwährungen nutzen.

Überdies können Interessierte auch von einer doppelten Gewinnchance profitieren. Denn noch läuft der AirDrop von 99Bitcoins, bei dem 99 Gewinner 99.999 USD in BTC erhalten. Bekannt gegeben werden die Sieger am 19. Juli.

Interessierte können auch der Gemeinschaft von 99Bitcoins beitreten, um sich mit Gleichgesinnten über die besten Investments und mehr auszutauschen. Zu finden ist das Projekt auf Telegram, Discord und X.

Finanzielle Bildung wird nicht in den Schulen beigebracht und deshalb haben Projekte wie 99Bitcoins eine besonders verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft. Es kann wieder für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie eine höhere Mainstream-Adaption von Kryptowährungen sorgen. Somit müssen die Menschen nicht mehr Monopoly mit ihrem Leben spielen, ohne die Regeln zu kennen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.