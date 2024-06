MILL VALLEY, Kalifornien (IT-Times) - Die Aktie des US-Elektroauto-Startups Rivian steigt heute in den USA im erweiterten Handel deutlich, nachdem Volkswagen einen Einstieg ankündigte. Die Aktie von Rivian Automotive Inc. (Nasdaq: RIVN, ISIN: US76954A1034) schloss heute in den USA vor der Meldung bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...