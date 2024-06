New York (ots/PRNewswire) -New Street Research freut sich, bekannt geben zu können, dass Peter Vogel das Team von Pierre Ferragu als Global Tech Product Specialist verstärkt hat, um ein neues Produkt "Asia Tech: Navigating the Noise" zu entwickeln.In dieser neu geschaffenen Position wird Peter die außergewöhnliche langfristige Forschung unseres Tech-Teams mit seinem Fachwissen über die asiatische Lieferkette ergänzen. Wir werden jedes Jahr mehrere globale Touren durchführen, uns mit relevanten Unternehmen der Lieferkette treffen, virtuelle Telefonate organisieren und Non-Deal Roadshows (NDRs) veranstalten. Das neue Produkt soll unseren Kunden dabei helfen, die Punkte zu verbinden, sich im Lärm zurechtzufinden und sich auf die langfristigen Themen zu konzentrieren, die die Technologie vorantreiben. Unsere einzigartigen, maßgeschneiderten Touren werden unbekannte Namen entdecken und neue Perspektiven auf verschiedene Themen eröffnen."Peter bringt in unser Forschungsteam fundierte Kenntnisse der technischen Lieferkette und eine bemerkenswerte Fähigkeit ein, Informationen über Sektoren und Regionen hinweg zu synthetisieren. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen; er wird unser Research für ein breites Spektrum von Anlegern noch relevanter und umsetzbarer machen" so Pierre Ferragu, Managing Partner, New Street Technology Infrastructure.Peter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor, wobei er sich in den letzten 14 Jahren auf Asien konzentriert hat. Er war in leitenden Positionen bei Raymond James, JNK Securities, CLSA und The Boston Company Asset Management tätig.Unsere erste Asienreise findet vom 9. bis 20. September statt und führt nach Taiwan, Korea und Südostasien. Eine offizielle Einladung mit dem Zeitplan wird in Kürze zur Verfügung stehen. Bitte wenden Sie sich an uns oder GlobalSales@newstreetresearch.com für weitere Informationen.Wir freuen uns, dass Peter zu New Street Research und unserem Global Tech Team stößt, um unseren Kunden dieses neue differenzierte Produkt anzubieten.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asien-tech-navigating-the-noise--wir-begruWen-peter-vogel-im-team-von-new-street-research-302182335.htmlOriginal-Content von: New Street Research, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166045/5809629