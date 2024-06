Welche Kryptowährung kaufen? Diese Coins könnten im Juli 2024 ein gutes Investment sein

Mit ständig neuen Projekten, technologischen Innovationen und Marktbewegungen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und die besten Investitionsmöglichkeiten im Kryptospace zu identifizieren. Im Juli 2024 gibt es jedoch einige vielversprechende Kryptowährungen, die das Potenzial haben, eine attraktive Rendite zu bieten. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf verschiedene Coins werfen, die aufgrund ihrer aktuellen Entwicklung, ihrer technologischen Fortschritte und ihrer Marktstellung als gute Investitionsoptionen gelten.

Top-Altcoins wie Ethereum haben noch einiges an Aufwärtspotenzial

Bei der Entscheidung, welche Kryptowährungen man kaufen sollte, ist es wichtig, zunächst die eigene Risikotoleranz sowie die Erwartungen an das Renditepotenzial der jeweiligen Kryptowährung abzuwägen. Unterschiedliche Kryptowährungen bieten unterschiedliche Chancen und Risiken, und es ist entscheidend, diese sorgfältig zu analysieren.

Bitcoin, als Leitwährung der Kryptowährungen, und größere Altcoins wie Ethereum und Solana haben bereits erhebliche Marktkapitalisierungen erreicht. Bitcoin allein hat eine Marktkapitalisierung im Billionenbereich, während viele Altcoins Milliarden wert sind. Die etablierten Kryptowährungen bieten den Vorteil einer geringeren Volatilität und eines reduzierten Risikos eines totalen Wertverlusts.

Allerdings sollte man sich keine Illusionen darüber machen, dass Bitcoin kurzfristig ein Renditepotenzial von 10x oder gar 100x besitzt. Zwar ist theoretisch alles möglich, aber die massive Marktkapitalisierung von Bitcoin erfordert enorm große Kapitalzuflüsse, um solche Wertsteigerungen zu erreichen. Für Anleger, die sichere Investitionen im Kryptospace tätigen wollen, bleibt Bitcoin jedoch eine attraktive Option.

Neben Bitcoin sind auch Top-Altcoins wie Ethereum und Solana interessante Investitionsmöglichkeiten. Diese Coins bieten ebenfalls Stabilität und sind fest im Krypto-Space verankert.

Ethereum hat sich als eine der führenden Plattformen für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts etabliert. Mit einer soliden Marktkapitalisierung und einer starken Entwickler-Community bietet Ethereum weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Insbesondere für das Jahr 2024 sehen viele Analysten großes Potenzial, da möglicherweise bereits in der kommenden Woche die Genehmigung eines Spot Ethereum ETFs bevorsteht. Sollte dies geschehen, könnte es zu erheblichen Kapitalzuflüssen in den Ethereum-Markt kommen, was den Kurs in die Höhe treiben könnte. Die Einführung eines solchen ETFs würde die Attraktivität von Ethereum weiter steigern und institutionellen Investoren einen einfacheren Zugang ermöglichen.

VanEck just filed 8-A form for spot Eth, which is just part of process, but.. should be noted that they filed their 8-A for spot bitcoin exactly 7 days before launch. Good sign for our July 2nd over/under (7 days from now). But again, anything poss. Sure we'll hear more soon.. https://t.co/2BlkDnWhrz - Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 25, 2024

Solana ist eine weitere vielversprechende Kryptowährung, die trotz ihrer bereits erheblichen Marktkapitalisierung noch großes Aufwärtspotenzial bietet. Das Solana-Netzwerk zeichnet sich durch niedrige Transaktionsgebühren und hohe Transaktionsgeschwindigkeiten aus, was es für viele Krypto-Projekte sehr attraktiv macht. Viele Analysten sehen in Solana eine der Kryptowährungen mit dem größten Aufwärtspotenzial, da es sich um eine skalierbare und effiziente Blockchain handelt, die weiterhin stark wächst. Der Coin könnte schon allein um etwa 100 % steigen, um sein bisheriges Allzeithoch erneut zu erreichen.

Kleinere Altcoins aus wachsenden Marktsektoren haben noch mehr Rallyepotenzial

Anleger, die bereit sind, etwas mehr Risiko einzugehen, suchen in der aktuellen Marktphase oft nach Alternativen zu den etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Die Top-Kryptowährungen haben bereits starke Rallyes erlebt, sodass Investoren vermehrt auf Marktsektoren blicken, die momentan stark wachsen und deren Coins regelmäßig exklusive Releases verzeichnen. Besonders im Fokus vieler Investoren stehen derzeit die Sektoren der KI-Coins und der sogenannten Meme-Coins.

Die Künstliche Intelligenz gilt als einer der vielversprechendsten Wirtschaftszweige der Zukunft. Unternehmen wie NVIDIA, das kürzlich zum größten Unternehmen der Welt avancierte, verdeutlichen das enorme Potenzial der Technologie. Im Kryptomarkt spielen KI-Kryptowährungen jedoch noch eine eher untergeordnete Rolle. Die Gesamtmarktkapitalisierung des KI-Coin-Sektors beträgt nur etwa 30 Milliarden Dollar, was lediglich etwas mehr als 1 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung von 2,25 Billionen Dollar ausmacht. Angesichts dieses geringen Anteils sehen viele Anleger enormes Aufwärtspotenzial für Top-KI-Coins wie FET, AGIX, GRT und RNDR.

Meme-Coins hingegen sind, wie der Name schon sagt, primär Spekulationsobjekte und daher mit noch größeren Risiken verbunden. Die meisten von ihnen bieten keine tatsächlichen Use Cases, sondern setzen ausschließlich auf den Hype um den Coin selbst. Dennoch, und gerade deshalb, können bei geschickten Investitionen in den richtigen Meme-Coin zur richtigen Zeit massive Renditen erzielt werden. Allerdings ist Vorsicht geboten, da Meme-Coins oft drastische Wertverluste erleiden können.

Trotz dieser Risiken sehen viele Anleger für kleinere Meme-Coins wie BOME, BRETT oder FLOKI in diesem Bullenmarkt noch massives Aufwärtspotenzial. Die Coins haben das Potenzial, von der allgemeinen Marktstimmung und spekulativen Investitionen erheblich zu profitieren.

In PreSale Coins wie PlayDoge können Anleger sogar noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye investieren

Um ihre Renditen zu maximieren, versuchen Krypto-Investoren, so früh wie möglich in die vielversprechendsten Projekte von morgen zu investieren. Dabei ist es besonders attraktiv, sich bereits frühzeitig einzukaufen, um an der gesamten zukünftigen Wertentwicklung und einer potenziellen Rallye zu partizipieren. Die früheste Möglichkeit, in Krypto-Projekte und Kryptowährungen zu investieren, ist dabei häufig nicht der Launch des Coins selbst, sondern die sogenannte Pre-Sale-Phase. In dieser Phase können Anleger zu stark vergünstigten Konditionen noch vor dem breiten Markt in den Coin investieren. Das hilft dem Projekt, Startkapital und Basisliquidität für den Börsenlaunch zu generieren. Im Gegenzug erhalten die Anleger die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein und von den ersten Kursanstiegen zu profitieren.

Ein gutes Beispiel für ein solches Pre-Sale-Projekt, das derzeit immer mehr Interesse auf sich zieht, ist das Play-to-Earn-Krypto-Projekt PlayDoge und seine Kryptowährung PLAY. PlayDoge ist ein neues Krypto-Spiel, das den Charme der Neunzigerjahre und den damaligen Hype um das Tamagotchi wieder aufleben lassen möchte. PlayDoge überträgt dieses klassische Spielprinzip in die virtuelle Krypto-Welt. Im Spiel können Anleger sich um ihr eigenes virtuelles Haustier kümmern, es füttern, für sein Wohlbefinden sorgen und es durch unterhaltsame 8-Bit-Side-Scrolling-Abenteuer führen. Für ihre Mühen werden die Spieler dann, wie für Play-to-Earn-Spiele typisch, in Form von echten PLAY-Coins entlohnt.

Die PLAY-Coins können anschließend für jährliche Staking-Renditen von bis zu 132 % gestaket oder an Krypto-Börsen gehandelt beziehungsweise verkauft werden. Bisher konnten so bereits über 5 Millionen Dollar an Pre-Sale-Investitionen generiert werden. Anleger haben derzeit die Möglichkeit, den Coin PLAY zum Vorteilspreis von 0,000512 Dollar auf der offiziellen Website von PlayDoge im Pre-Sale zu erwerben.

