DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio weiter aufwärts - Sydney von Inflationsdaten gebremst

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und ins Australien zu, nachdem US-Technologieaktien am Vortag wieder auf Erholungskurs gegangen waren. Der Nikkei-225-Index in Tokio strebt weiter nach oben, er steigt um 1,3 Prozent auf 39.685 Punkte und ist klar Spitzenreiter. Unverändert erhält er Rückenwind vom Yen, der gedrückt bleibt im Bereich eines 34-Jahrestiefs. Der Dollar kostet knapp 160 Yen, womit sich Spekulationen über eine mögliche Intervention Japans zugunsten des Yen halten - ohne aber den Yen zu stützen.

In Sydney verliert das Börsenbarometer dagegen 0,9 Prozent. Hier bremsen ungünstig ausgefallene Inflationsdaten. Sie schüren Spekulationen, dass die australische Notenbank im August womöglich die Zinsen erhöhen könnte. Der sprunghafte Anstieg der Inflation im Mai bedeute, dass die RBA noch eine Weile über Zinserhöhungen nachdenken werde, kommentiert Marcel Thieliant, Marktexperte bei Capital Economics.

Im Mai erreichte die Inflationsrate 4,0 Prozent, nach 3,6 Prozent im April. Ökonomen hatten 3,8 Prozent getippt. Der Australische Dollar zieht mit den neuen Zinsperspektiven an.

In Seoul (+0,3%) und an den wenig veränderten Börsen in Schanghai und Hongkong tut sich dagegen vergleichsweise wenig. An den chinesischen Märkten werde weiter auf konkrete neue Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft aus Peking gewartet, heißt es. Dies könne im Juli der Fall sein nach der Tagung des Politbüros.

Gesucht sind in der Region Aktien aus dem Technologiesektor im Sog ihrer US-Pendants. Unter anderem hatte sich das Technologie-Flaggschiff Nvidia um über 6 Prozent deutlich von den Verlusten der Vortage erholt, was sorgen vor einem breiteren und längeren Abwärtstrend bei Technologieaktien dämpfte. in Seoul verteuern sich SK Hynix um über 4 Prozent, in Tokio beispielsweise Advantest um rund 7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.770,60 -0,9% +2,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.684,87 +1,3% +16,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.784,04 +0,3% +4,8% 08:00 Schanghai-Comp. 2.940,59 -0,3% -1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.069,75 -0,0% +5,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.325,37 -0,0% +2,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.589,05 +0,2% +9,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 % YTD EUR/USD 1,0711 -0,0% 1,0713 1,0728 -3,0% EUR/JPY 171,19 +0,1% 171,06 171,09 +10,0% EUR/GBP 0,8442 -0,0% 0,8445 0,8456 -2,7% GBP/USD 1,2687 +0,0% 1,2686 1,2685 -0,3% USD/JPY 159,82 +0,1% 159,66 159,47 +13,4% USD/KRW 1.388,87 +0,1% 1.387,89 1.390,05 +7,0% USD/CNY 7,1191 +0,0% 7,1191 7,1183 +0,3% USD/CNH 7,2920 +0,0% 7,2888 7,2853 +2,0% USD/HKD 7,8091 -0,0% 7,8096 7,8079 0% AUD/USD 0,6676 +0,4% 0,6648 0,6668 -1,9% NZD/USD 0,6118 -0,0% 0,6120 0,6125 -3,2% Bitcoin BTC/USD 61.804,35 -0,2% 61.905,74 60.945,86 +41,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,23 80,83 +0,5% +0,40 +13,3% Brent/ICE 85,38 85,01 +0,4% +0,37 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.317,43 2.319,20 -0,1% -1,77 +12,4% Silber (Spot) 28,93 28,93 +0,0% +0,01 +21,7% Platin (Spot) 992,38 986,50 +0,6% +5,88 +0,0% Kupfer-Future 4,37 4,38 -0,3% -0,01 +11,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 26, 2024 00:38 ET (04:38 GMT)

