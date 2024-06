Juggernaut Exploration startet umfassendes Bohrprogramm im Goldenen Dreieck

Abbildung 2: Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2023 deuten auf einen ausgedehnten, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden gold-, kupfer- und zinkhaltigen Mineralisierungstrend hin, der sich über 550 m entlang des Streichens mit einer großen, relativ flachen Anomalie der Wiederaufladbarkeit und des spezifischen Widerstandes durch induzierte Polarisierung (IP) erstreckt. Die Gold- und Basismetallkomponente nimmt in Richtung des Kokomo-Vorkommens deutlich zu, was auf die Nähe zum Kern einer VHMS-Lagerstätte hindeutet.

Die Bohrungen auf Midas sollen speziell auf das 550 mal 300 Meter große Gebiet zwischen dem Eskay 1 Pad und dem Kokomo-Vorkommen abzielen, das nachweislich das Herzstück des goldhaltigen VHMS-Systems enthält. Das Kokomo-Vorkommen besteht aus einem Aufschluss im VHMS-Stil, wo eine 1-m-Splitterprobe 9,343 g/t Au, 117 g/t Ag, 1,58 % Cu und 1,77 % Zn ergab. Der Aufschluss ist 5 m breit und erstreckt sich an der Oberfläche über 30 m. Er ist weiterhin offen und wird von einer ausgedehnten, 550 m langen Anomalie der Wiederaufladbarkeit und des spezifischen Widerstandes durch induzierte Polarisierung (IP) unterlagert, die weiterhin offen ist und für halbmassive bis massive Sulfide wie jene, die an der Oberfläche auf dem Kokomo-Vorkommen bestätigt wurden, förderlich ist.

In Zusammenarbeit mit dem B-ALL-Syndikat wurde ein groß angelegtes Explorations- und Schürfprogramm vorbereitet, um neue potenzielle Lagerstätten in einem Gebiet zu entdecken, in dem es in jüngster Zeit zu einem Rückgang der Gletscher und zu einem permanenten Rückgang der Schneedecke im Nordwesten von British Columbia zwischen Stewart und der Grenze zu Yukon kam. Das Team erstellte über 300 Explorationsziele und steckte 97 Grundstücke ab, die im Laufe des Sommers erkundet und kartiert werden sollen.

Fazit: Die beiden Unternehmen Juggernaut Exploration und Goliath Resources (TSX: GOT; FRA: B4IF) verraten durch ihre Namensgebung ihre Verwandtschaft und ihre geteilten, großen Ambitionen. Tatsächlich arbeiten beide Unternehmen eng zusammen. Sie teilen nicht nur den grundsätzlichen Explorationsansatz, der durch den Rückzug der Gletscher im Süden des Goldenen Dreiecks ermöglicht wird, sondern sie teilen sich aufgrund ihrer räumlichen Nähe tatsächlich auch das Camp, die Bohrcrews und sogar den verantwortlichen Geologen. Außerdem ist Crescat Capital ist in beiden Unternehmen jeweils der Hauptaktionär. Juggernaut befindet sich gegenüber Goliath noch in einer früheren Phase der Exploration. Während Goliath nach seiner Surebet-Entdeckung schon zigtausende Bohrmeter in die Expansion seiner Ressource investiert hat, steht der Surebet-Moment für Juggernaut noch bevor. Diese Saison könnte für Juggernaut auf Bingo wie auf Midas den Durchbruch bringen.





