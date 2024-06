ClickHouse Inc., ein führender Anbieter von Echtzeit-Analysen, gibt die Ausweitung von ClickHouse Cloud auf Microsoft Azure bekannt, wodurch Benutzern noch mehr Optionen für die Bereitstellung und Verwaltung ihrer Analyse-Workloads zur Verfügung stehen. Mit dieser Erweiterung ist ClickHouse Cloud nun bei drei großen Cloud-Service-Anbietern verfügbar.

ClickHouse Cloud is now generally available on Microsoft Azure (Graphic: Business Wire)

Da Unternehmen zunehmend Echtzeit-Analyse-Datenbanken in ihren interaktiven, datengesteuerten Kundenanwendungen sowie in ihren internen Data-Warehousing- und Data-Science-Workflows einsetzen, bietet die Verfügbarkeit von ClickHouse Cloud auf Azure den Kunden eine größere Flexibilität und Auswahl. Die Verfügbarkeit von ClickHouse Cloud im Azure Marketplace ermöglicht es Anwendern, bestehende Azure-Investitionen zu nutzen und die Vorteile von Integrationen in Azure-spezifische Dienste wie Microsoft Power BI und Azure Event Hubs zu nutzen.

"Unternehmen jeder Größe vertrauen auf ClickHouse, um wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, und zwar in einer Vielzahl von Anwendungsfällen", sagt Aaron Katz, Mitbegründer und CEO von ClickHouse, Inc. "Diese Ankündigung unterstreicht unsere Vision, unseren Nutzern das beste Echtzeit-Datawarehouse zu bieten, unabhängig davon, welchen Cloud-Anbieter sie nutzen."

"Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von ClickHouse Cloud auf Microsoft Azure können sowohl Unternehmen als auch Digital Native Companies die Vorteile der breiten Palette von Anwendungsfällen auf einer der offensten und flexibelsten Cloud-Plattformen nutzen", sagt Erin Chapple, Corporate Vice President, Azure Core Products and Design bei Microsoft. "Gemeinsame Kunden und Partner können jetzt von Echtzeit-Analysen und Business-Intelligence-Lösungen profitieren, um auf neue Weise wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen."

Die öffentliche Beta-Version von ClickHouse Cloud on Azure wurde auf der Microsoft Build im Mai 2024 angekündigt und stößt bei Unternehmen, die Echtzeit-Analyseanwendungen auf Azure aufbauen wollen, auf große Resonanz."

"Wir freuen uns sehr über den Start von ClickHouse Cloud auf Microsoft Azure", sagt Julian LaNeve, Chief Technology Officer bei Astronomer. "Unsere Datenplattform verarbeitet riesige Mengen von Echtzeit-Ereignissen, und ClickHouse hat entscheidend dazu beigetragen, blitzschnelle Analysen zu liefern. Mit ClickHouse Cloud on Azure können wir die zuverlässige, sichere und skalierbare Infrastruktur von Azure mühelos einsetzen und skalieren."

"Wir bei BaxEnergy haben es uns zur Aufgabe gemacht, erneuerbare Energien einfacher, effizienter, erschwinglicher und sicherer zu machen", so Marco Cecconi, Head of R&D bei BaxEnergy. "ClickHouse Cloud auf Microsoft Azure unterstützt uns bei der Durchführung fortschrittlicher Analysen großer Datenmengen aus verschiedenen erneuerbaren Energiequellen. Durch die Generierung verwertbarer Erkenntnisse, die Erstellung detaillierter Berichte und die Entwicklung benutzerdefinierter Dashboards ermöglichen wir unseren Kunden eine bessere Leistung und eine effektive Skalierung ihres Betriebs. Wir waren angenehm überrascht von der bemerkenswerten Geschwindigkeit und Flexibilität von ClickHouse, und das Team von ClickHouse hat uns einen außergewöhnlichen, engagierten Support geboten."

Zu den weiteren Vorteilen der Nutzung von ClickHouse Cloud auf Azure gehören:

Einfacheit. Mit ClickHouse Cloud erstellen Sie Ihren Dienst mit einem einzigen Klick. Sie müssen sich nicht um die betriebliche Komplexität von Serverkonfigurationen und Clustertopologie, Shards und Replikaten, die Verwaltung von Backups und Wiederherstellungen, Haltbarkeit und Fehlertoleranz, Überwachung oder Warnmeldungen kümmern. Es funktioniert einfach.

Geschwindigkeit und Skalierung. ClickHouse Cloud ist für Echtzeit-Analysen auf Datensätzen im Petabyte-Bereich ausgelegt. Eine manuelle Aufteilung oder Verschiebung von Daten ist nicht erforderlich, da sie automatisch skaliert. Unser mehrschichtiger Cache und andere Cloud-native Leistungsoptimierungen gewährleisten eine beeindruckende Abfrageleistung für eine Vielzahl von Workloads.

Sicherheit und Verlässlichkeit. ClickHouse Cloud verfügt über standardmäßig eingebaute Best Practices im Bereich Sicherheit. Sie ist mit Netzwerkisolierung und Verkehrsverschlüsselung konfiguriert. ClickHouse-Builds werden zusätzlich gehärtet, getestet und für ClickHouse Cloud validiert. Der Dienst wird automatisch über mehrere Verfügbarkeitszonen repliziert, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Effizienz. ClickHouse Cloud passt sich an die sich ändernden Arbeitslasten an und skaliert je nach Bedarf nach oben oder unten. ClickHouse Cloud nutzt außerdem gemeinsam genutzten Objektspeicher als primären Speicher, während die Rechenressourcen getrennt werden. Dies erhöht die Flexibilität und Ressourceneffizienz erheblich und bietet das branchenweit beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Ökosystem. Benutzerfreundliche Integrationen ermöglichen die nahtlose Aufnahme von Daten und die Anbindung an interne und externe Systeme. Zusätzlich zu Hunderten von Community-Integrationen wird eine Reihe von Kern- und Partner-Integrationen angeboten, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit ClickHouse Cloud geprüft wurden. Innerhalb des Azure-Ökosystems bietet ClickHouse Cloud schlüsselfertige Integrationen mit Azure Event Hubs, Power BI und Azure Blob Storage.

ClickHouse Cloud bietet eine 30-tägige Testphase, die ein kostenloses Nutzungsguthaben von 300 US-Dollar umfasst. Um loszulegen, melden Sie sich hier an oder abonnieren Sie das Angebot über den Azure Marketplace.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, spaltenförmiges Open-Source-Datenbankmanagementsystem, das Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit ermöglicht. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit, was es zu einer idealen Lösung für die Verarbeitung großer Datenmengen macht. Führende Unternehmen wie Lyft, Deutsche Bank und LangChain vertrauen auf ClickHouse Cloud. Die skalierbare, effiziente und robuste Dateninfrastruktur ermöglicht es Unternehmen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clickhouse.com.

